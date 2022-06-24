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Омских коммунальщиков наказали за падение ребёнка в яму с кипятком

24 июня 13:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В День защиты детей мальчик, катаясь на велосипеде, упал в неогороженную яму с кипятком, которая образовалась на тротуаре по недосмотру муниципальной «Тепловой компании».

Провал в асфальте на пересечении улиц Октябрьской и Орджоникидзе появился после прорыва на обратном трубопроводе «Тепловой компании». Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на gorod55.ru.

Мать мальчика помогла сыну вылезти из ямы. К счастью, ребенок не получил серьезных травм и после осмотра врачом скорой был отпущен домой.

В результате проведенной проверки следователи прокуратуры установили, что «Тепловая компания» нарушила требования безопасности во время эксплуатации сетей.

Руководителю организации было предписано принять меры для недопущения подобных ЧП в будущем, а «виновное должностное лицо» привлекли к дисциплинарной ответственности.

#Новости#Происшествия
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