Омских коммунальщиков наказали за падение ребёнка в яму с кипятком

Провал в асфальте на пересечении улиц Октябрьской и Орджоникидзе появился после прорыва на обратном трубопроводе «Тепловой компании». Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на gorod55.ru.
Мать мальчика помогла сыну вылезти из ямы. К счастью, ребенок не получил серьезных травм и после осмотра врачом скорой был отпущен домой.
В результате проведенной проверки следователи прокуратуры установили, что «Тепловая компания» нарушила требования безопасности во время эксплуатации сетей.
Руководителю организации было предписано принять меры для недопущения подобных ЧП в будущем, а «виновное должностное лицо» привлекли к дисциплинарной ответственности.