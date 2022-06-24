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Стали известны подробности задержания волонтера с тепловизорами для ДНР под Ростовом

24 июня 13:53
Фото: pxhere.com
Ростовская полиция задержала водителя, который собирался отвезти тепловизоры для военных на Донбасс. О случившемся в своем Telegram-канале написал военный волонтер Арсений Шипеленко.

Оператор гуманитарной помощи Арсений Шипеленко рассказал о том, что сотрудники правопорядка в Матвеево-Курганском районе недалеко от границы якобы задержали водителя Владислава Сычука. Волонтер отмечает, что водитель пытался отвезти в ДНР тепловизоры для военнослужащих. Шипеленко назвал задержание незаконным и уточнил, что полицейские не составили протокол. Он призвал звонить в МВД по Матвеево-Курганскому району и требовать дать комментарии о состоянии и причине задержания Сычука.

Также волонтер посетовал на постоянные преграды со стороны полицейских Матвеево-Курганского района при перевозке гуманитарной помощи на Донбасс. Он рассказал, что машины волонтеров постоянно осматривают «с пристрастием», заставляют писать объяснительные записки касательно содержимого гуманитарной помощи.

Ранее RostovGazeta писала о том, что МВД Ростовской области не смогло дать комментариев касательно взятия под стражу Владислава Сычука.

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#Новости#Политика
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