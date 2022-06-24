Стали известны подробности задержания волонтера с тепловизорами для ДНР под Ростовом

Оператор гуманитарной помощи Арсений Шипеленко рассказал о том, что сотрудники правопорядка в Матвеево-Курганском районе недалеко от границы якобы задержали водителя Владислава Сычука. Волонтер отмечает, что водитель пытался отвезти в ДНР тепловизоры для военнослужащих. Шипеленко назвал задержание незаконным и уточнил, что полицейские не составили протокол. Он призвал звонить в МВД по Матвеево-Курганскому району и требовать дать комментарии о состоянии и причине задержания Сычука.