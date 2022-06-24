rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Суд в Ростове не удовлетворил апелляцию обвиненного в педофилии физрука Шерстенникова

24 июня 18:47
Фото: Вадим Шерстенников / RostovGazeta
Ростовский областной суд 24 июня не удовлетворил апелляционную жалобу школьного преподавателя физкультуры Вадима Шерстенникова, которого признали виновным в педофилии, сообщает 161.ру со ссылкой на адвоката Михаила Ревякина.

Известно, что суд рассмотрел апелляцию по данному делу уже дважды. Дело против Шерстенникова возбудили в 2018 году по заявлению матери одной из учениц младших классов, которая заявила родителям, что учитель трогал ее за интимные места. Сам преподаватель уверяет, что девочка не любила уроки физкультуры и таким способом решила ему отомстить. В 2021 году Ростовский областной суд отменил приговор по обвинению в педофилии. Однако оправдательный вердикт судья не вынес, дело направлено вновь в Ворошиловский районный суд на новое рассмотрение и его снова признали виновным.

Адвокаты осужденного заявили о том, что намерены направить кассационную жалобу после опубликования мотивировочной части решения суда.

«Останавливаться мы не собираемся — дойдем и до Верховного суда» — заявил защитник Шерстенникова Михаил Ревякин.

Материалы по теме
Обвиненного в педофилии физрука в Ростове повторно осудили на 13 летАдвокаты осужденного на 13 лет за педофилию физрука из Ростова обжаловали приговорДело осужденного на 13 лет за педофилию физрука рассмотрит суд в Ростове-на-Дону
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00