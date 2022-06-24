Суд в Ростове не удовлетворил апелляцию обвиненного в педофилии физрука Шерстенникова

Известно, что суд рассмотрел апелляцию по данному делу уже дважды. Дело против Шерстенникова возбудили в 2018 году по заявлению матери одной из учениц младших классов, которая заявила родителям, что учитель трогал ее за интимные места. Сам преподаватель уверяет, что девочка не любила уроки физкультуры и таким способом решила ему отомстить. В 2021 году Ростовский областной суд отменил приговор по обвинению в педофилии. Однако оправдательный вердикт судья не вынес, дело направлено вновь в Ворошиловский районный суд на новое рассмотрение и его снова признали виновным.