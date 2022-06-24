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В Азове огласили приговор экс-полицейскому и его подельницам за организацию казино

24 июня 08:16
Фото: unsplash.com
Суд признал виновными трех организаторов подпольного казино в Азове, об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Сотрудники следственного отдела Азова СУ СК РФ региона собрали достаточно доказательств для вынесения приговора бывшему сотруднику полиции и двум горожанкам, обвиняемым в незаконной организации и проведении азартных игр.

Зимой текущего года фигуранты дела нашли и адаптировали под проведение азартных игр нежилое помещение, находящееся в Азове, и установили там игровые автоматы. В ходе предварительного следствия мужчина и две женщины полностью признали свою вину.

Всем им назначили наказание. Для экс-полицейского условный срок составит год с испытательным сроком такой же продолжительности, а две женщины получат по 10 месяцев условно и испытательный срок по году. Пока приговоры не обрели законную силу.

Ранее в Таганроге организаторы казино замаскировали его под уличный туалет.

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