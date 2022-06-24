В Ростове оказались самые дорогие в регионе молоко, творог и хлеб

В четверг, 23 июня, статистический орган Ростовской области опубликовал данные о средних ценах на товары и услуги на 17 июня. Согласно данным исследования в Ростове по-прежнему остаются одни из самых высоких показателей цен на продукты в регионе.
Так, например, куры и говядина в Ростове стали одними из самых дорогих в регионе. За килограмм говядины ростовчанам придется заплатить почти 484,6 рубля при среднем показателе по региону в 473,5 рубля. А килограмм курицы будет стоить 176,6 рубля, что всего на два рубля ниже цен в Таганроге. Также почти на 10 рублей дороже оказалась цена на килограмм вареной колбасы, которая стоит в среднем 451,5 рубля.
Вместе с этим в Ростове-на-Дону оказались самые дорогие молочные продукты. Маргарин ростовчанам стоит минимум на 18 рублей дороже, чем жителям остальных городов — килограмм обойдется в 227,7 рубля, в то время как в Сальске он стоит менее 178 рублей. Килограмм творога обойдется в 405,3 рубля, в то время как средний уровень цен на него равен 394,1 рубля. Стерилизованное молоко также оказалось самым дорогим в Ростове и продается за 96,2 рубля за литр. Сыры стоят почти 733 рубля за килограмм при средних ценах в в 713 рублей.
Также в Ростове оказались самые высокие цены на хлеб. Хлеб из ржаной муки стоит 73,3 рубля за килограмм, а из пшеничной муки — 77,3 рубля за килограмм.