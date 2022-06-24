В Ростове оказались самые дорогие в регионе молоко, творог и хлеб

Вместе с этим в Ростове-на-Дону оказались самые дорогие молочные продукты. Маргарин ростовчанам стоит минимум на 18 рублей дороже, чем жителям остальных городов — килограмм обойдется в 227,7 рубля, в то время как в Сальске он стоит менее 178 рублей. Килограмм творога обойдется в 405,3 рубля, в то время как средний уровень цен на него равен 394,1 рубля. Стерилизованное молоко также оказалось самым дорогим в Ростове и продается за 96,2 рубля за литр. Сыры стоят почти 733 рубля за килограмм при средних ценах в в 713 рублей.