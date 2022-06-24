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В Ростовской области ожидаются дожди и грозы 24 июня

24 июня 06:09
Фото: unsplash.com
Жителей Ростовской области предупредили о сохранении дождей и возможности града 24 июня, об этом сообщили в УМЧС региона.

Согласно данным пресс-службы в пятницу, 24 июня, на территории Ростовской области сохранятся неблагоприятные метеорологические явления. В первой половине дня в разных районах Ростовской области жители будут наблюдать сильные, но кратковременные дожди со шквальным ветром скоростью до 25 метров в секунду. Также возможно выпадение града.

Также по-прежнему сохраняется штормовое предупреждение в акватории Азовского моря в районе Таганрогского залива. Из-за ухудшения погоды видимость не превышает два километра.

Жителям рекомендуют исключить пребывание на улицах в период непогоды, а также быть внимательными при выборе места парковки и прогулки, чтобы не оказаться рядом с деревьями, линиями электропередачи или рекламными щитами, имеющими возможность обрушения.

В СК УГМС сообщают, что на выходных распогодится, а температура воздуха поднимется до +33 градусов.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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