В Ростовской области ожидаются дожди и грозы 24 июня

Согласно данным пресс-службы в пятницу, 24 июня, на территории Ростовской области сохранятся неблагоприятные метеорологические явления. В первой половине дня в разных районах Ростовской области жители будут наблюдать сильные, но кратковременные дожди со шквальным ветром скоростью до 25 метров в секунду. Также возможно выпадение града.
Также по-прежнему сохраняется штормовое предупреждение в акватории Азовского моря в районе Таганрогского залива. Из-за ухудшения погоды видимость не превышает два километра.
Жителям рекомендуют исключить пребывание на улицах в период непогоды, а также быть внимательными при выборе места парковки и прогулки, чтобы не оказаться рядом с деревьями, линиями электропередачи или рекламными щитами, имеющими возможность обрушения.
В СК УГМС сообщают, что на выходных распогодится, а температура воздуха поднимется до +33 градусов.