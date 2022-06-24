Власти Ростова потратят на встречу иностранных делегаций более 4,3 млн рублей

За эти деньги в рамках контракта исполнитель должен будет осуществлять услуги пассажироперевозок зарубежных представителей, обеспечить организацию размещения и встречи гостей, их питание, а также обеспечить делегациям гидов и переводчиков. В контракте указано, что за год количество гостей составит не больше 100 человек, и не более 97 представителей за один приезд.