Власти Ростова потратят на встречу иностранных делегаций более 4,3 млн рублей

В пятницу, 24 июня, администрация Ростова опубликовала заявку о поисках подрядчика, готового предоставить услуги встречи и сопровождения иностранных делегаций до конца текущего года. Сумма контракта составляет более 4,3 миллиона рублей.
За эти деньги в рамках контракта исполнитель должен будет осуществлять услуги пассажироперевозок зарубежных представителей, обеспечить организацию размещения и встречи гостей, их питание, а также обеспечить делегациям гидов и переводчиков. В контракте указано, что за год количество гостей составит не больше 100 человек, и не более 97 представителей за один приезд.
При этом в контракте отдельно указано, что все автомобили, используемые для перевозок пассажиров должны быть либо представительского класса в случае машин, либо класса комфорт, когда гостей будут перевозить на микроавтобусах и автобусах.
Размещение гостей необходимо осуществлять только в гостиницах классом не ниже «четырехзвездочных», и все они должны находиться в центре города — Ленинском или Кировском районе. Также представителям должны быть обеспечены услуги двухразового питания — обеды и ужины, которые будут обслуживать профессиональные официанты из расчета один сотрудник на шестерых гостей.
В условия контракта также включены услуги переводчиков и гидов, владеющих английским, немецким, французским и испанским языком, которые будут сопровождать гостей на встречах, туристических поездках по Ростовской области и пешеходных экскурсиях.
Также в обязанности исполнителя войдет подготовка конференц-залов и площадок для встреч и совещаний.
Заявки от участников конкурса будут принимать до 4 июля, а победителя выберут через два дня. Работы по контракту охватывают период с момента заключения договора до 15 декабря текущего года.