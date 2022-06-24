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Власти Ростова потратят на встречу иностранных делегаций более 4,3 млн рублей

24 июня 13:55
Фото: RostovGazeta
В Ростове мэрия в 2022 году потратит на встречу и сопровождение зарубежных представителей более 4,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на портале закупок.

В пятницу, 24 июня, администрация Ростова опубликовала заявку о поисках подрядчика, готового предоставить услуги встречи и сопровождения иностранных делегаций до конца текущего года. Сумма контракта составляет более 4,3 миллиона рублей.

За эти деньги в рамках контракта исполнитель должен будет осуществлять услуги пассажироперевозок зарубежных представителей, обеспечить организацию размещения и встречи гостей, их питание, а также обеспечить делегациям гидов и переводчиков. В контракте указано, что за год количество гостей составит не больше 100 человек, и не более 97 представителей за один приезд.

При этом в контракте отдельно указано, что все автомобили, используемые для перевозок пассажиров должны быть либо представительского класса в случае машин, либо класса комфорт, когда гостей будут перевозить на микроавтобусах и автобусах.

Размещение гостей необходимо осуществлять только в гостиницах классом не ниже «четырехзвездочных», и все они должны находиться в центре города — Ленинском или Кировском районе. Также представителям должны быть обеспечены услуги двухразового питания — обеды и ужины, которые будут обслуживать профессиональные официанты из расчета один сотрудник на шестерых гостей.

В условия контракта также включены услуги переводчиков и гидов, владеющих английским, немецким, французским и испанским языком, которые будут сопровождать гостей на встречах, туристических поездках по Ростовской области и пешеходных экскурсиях.

Также в обязанности исполнителя войдет подготовка конференц-залов и площадок для встреч и совещаний.

Заявки от участников конкурса будут принимать до 4 июля, а победителя выберут через два дня. Работы по контракту охватывают период с момента заключения договора до 15 декабря текущего года.

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