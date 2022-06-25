Есть доверие инвесторов, значит мы работаем правильно – Алексей Логвиненко

В 2022 году основные показатели инвестиционной активности города не уступают показателям прошлого года. Объемы инвестиций за 2022 год превысили 20 млрд рублей. Темп роста составил 107%.
«Малыми и микропредприятиями освоено порядка 4 млрд рублей, что на 53% больше чем в аналогичном периоде 2021 года. Крупными и средними предприятиями освоено более 10 млрд рублей, что составляет 37% от общего объёма инвестиций по Ростовской области», - сообщил глава Администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Одним из крупнейших инвестиционных проектов Ростова-на-Дону является проект по строительству комплекса портовых и логистических сооружений в промышленной зоне «Заречная».
Суть проекта: строительство международного и межрегионального мультимодального терминально-логистического центра с возможностью по переработке импортно-экспортных грузов до 2 млн тонн ежегодно.
Общий объем инвестиций - 1,2 млрд рублей. Срок реализации - 2025 год.
Подробнее о проекте рассказал генеральный директор АО «Ростовский порт» Александр Бесхлебный. Сегодня порт может обрабатывать 16 судов грузоподъёмностью до 6 тысяч тонн. Он состоит из 4 грузовых районов на правом и левом берегу реки Дон.
Долгие годы городские власти совместно с предприятием прорабатывали возможность переноса портовых мощностей с тем, чтобы продлить набережную после Богатяновского спуска. На первом этапе реализации проекта планируется построить причальную стенку, 2 склада и подъездные ЖД-пути. Второй этап строительства рассчитан на 2024-2025гг. Проект позволит дополнительно создать 150 рабочих мест и производить среднегодовые налоговые отчисления до 100 млн рублей в год.
Отвечая на вопросы о том, не создаст ли перенос порта пробки из машин на левом берегу Дона, Александр Бесхлебный заверил, что парковочные места предусмотрены в проекте и затора дорог не будет.
По мнению председателя комитета Заксобрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям, генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, глава города и его команда делают все возможное, чтобы привлечь инвесторов и заземлить высокотехнологичные проекты в донской столице.
«И вот хочу здесь публично сказать большое спасибо главе города, который лично включился в эту работу», - отметил Игорь Бураков. По его мнению, такой скорости при реализации инвестпроектов в городе ещё не было.