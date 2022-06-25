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Грузины грозят правительству бессрочными протестами ради членства в Евросоюзе

25 июня 18:08
Фото: Соцсети
Граждане Грузии устраивают акции ради отставки правительства и членства в Евросоюзе, подробностями митингов поделился портал «Новые Известия».

В пятницу вечером, 24 июня, в Тбилиси прошла акция с требованием отставки действующего правительства, а также формирования правительства Национального согласия, способного выполнить рекомендации Еврокомиссии и обеспечить стране членство в Евросоюзе.

Так организаторы акции сообщили, что проводят мероприятие в качестве демонстрации решимости общества следовать указаниям Еврокомиссии на пути интеграции в Евросоюз.

Митинг в Тбилиси стал продолжением акции «Домой, в Европу», привлекая студентов и правозащитников лозунгом «Грузия без олигархического правления!».

В ходе митинга глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Грузия также должна стать страной-кандидатом на членство в Евросоюзе, последовав примеру Украины и Молдовы.

Согласно требованиям протестующих у правительства есть лишь неделя, чтобы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сложил полномочия, а также было создано новое правительство. Если требования не будут выполнены — граждане начнут новый бессрочный митинг с 3 июля.

Митинги поддержал и украинский президент Владимир Зеленский, заявивший, что Грузия находится на пути к членству в ЕС.

«Идите — мы вам поможем! Украина и Грузия вместе, всегда», — цитирует президента издание.

Между тем аналогичные требования звучали и в Украине восемь лет назад перед началом Евромайдана.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о формировании антироссийской коалиции.

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