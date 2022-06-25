Грузины грозят правительству бессрочными протестами ради членства в Евросоюзе

Согласно требованиям протестующих у правительства есть лишь неделя, чтобы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сложил полномочия, а также было создано новое правительство. Если требования не будут выполнены — граждане начнут новый бессрочный митинг с 3 июля.