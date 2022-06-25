Губернатор Голубев заявил, что большинство беженцев планируют вернуться в Донбасс

Об этом он рассказал изданию РИА «Новости». По его информации, после стабилизации обстановки большинство прибывших намерены вернуться обратно.
«Часть беженцев хочет остаться в донском регионе», — прокомментировал губернатор.
Всего в области предусмотрены 47 пунктов размещения людей, в них находятся свыше четырех тысяч граждан. Все они обеспечены продуктами и медикаментами.
Беженцы начали прибывать в регион с февраля из-за боязни агрессии со стороны Украины. Здесь для них созданы все условия для спокойной жизни.