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Губернатор Голубев заявил, что большинство беженцев планируют вернуться в Донбасс

25 июня 06:42
Фото: МЧС Ростовской области
Большинство приехавших в Ростовскую область беженцев имеют планы вернуться домой, заявил губернатор Василий Голубев.

Об этом он рассказал изданию РИА «Новости». По его информации, после стабилизации обстановки большинство прибывших намерены вернуться обратно.

«Часть беженцев хочет остаться в донском регионе», — прокомментировал губернатор.

Всего в области предусмотрены 47 пунктов размещения людей, в них находятся свыше четырех тысяч граждан. Все они обеспечены продуктами и медикаментами.

Беженцы начали прибывать в регион с февраля из-за боязни агрессии со стороны Украины. Здесь для них созданы все условия для спокойной жизни.

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