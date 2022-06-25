Около 20 ростовских ветлечебниц проведут льготную стерилизацию животных 30 июня

В четверг, 30 июня, в Ростовской области проведут еще один день льготной стерилизации животных. Данная операция позволяет не только продлить жизнь животным, но также сократить популяцию бездомных собак и кошек.
В этот день операции по кастрации и стерилизации животных будут стоить на треть меньше обычной стоимости, а потому для участия в программе необходимо записать питомца заранее.
Сообщается, что в программе будут участвовать 18 государственных ветлечебниц Ростовской области, две из них будут работать в Ростове, остальные лечебницы расположены в Азове, Батайске, Белой Калитве, Волгодонске, Таганроге, Шахтах и других крупных городах и населенных пунктах Ростовской области. Полный список организаций с адресами и контактными телефонами можно изучить, перейдя по ссылке.