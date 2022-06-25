Около 20 ростовских ветлечебниц проведут льготную стерилизацию животных 30 июня

Сообщается, что в программе будут участвовать 18 государственных ветлечебниц Ростовской области, две из них будут работать в Ростове, остальные лечебницы расположены в Азове, Батайске, Белой Калитве, Волгодонске, Таганроге, Шахтах и других крупных городах и населенных пунктах Ростовской области. Полный список организаций с адресами и контактными телефонами можно изучить, перейдя по ссылке.