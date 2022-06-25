rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Около 20 ростовских ветлечебниц проведут льготную стерилизацию животных 30 июня

25 июня 13:58
Фото: unsplash.com
В Ростовской области 18 ветлечебниц примут участие в программе льготной стерилизации животных 30 июня, об этом сообщили в правительстве региона.

В четверг, 30 июня, в Ростовской области проведут еще один день льготной стерилизации животных. Данная операция позволяет не только продлить жизнь животным, но также сократить популяцию бездомных собак и кошек.

В этот день операции по кастрации и стерилизации животных будут стоить на треть меньше обычной стоимости, а потому для участия в программе необходимо записать питомца заранее.

Сообщается, что в программе будут участвовать 18 государственных ветлечебниц Ростовской области, две из них будут работать в Ростове, остальные лечебницы расположены в Азове, Батайске, Белой Калитве, Волгодонске, Таганроге, Шахтах и других крупных городах и населенных пунктах Ростовской области. Полный список организаций с адресами и контактными телефонами можно изучить, перейдя по ссылке.

Ранее эту же акцию проводили 26 мая.

Материалы по теме
Льготную стерилизацию животных организуют в Ростовской области 29 июляВ Ростовской области 28 октября пройдет день льготной стерилизации животных SpayDayДень льготной стерилизации животных пройдет в Ростовской области 26 мая
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00