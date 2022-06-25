Визовый центр Греции не станет приостанавливать работу в России

Согласно данным издания в субботу, 25 июня, на официальном портале визового центра Греции появилось объявление о прекращении работы московского, санкт-петербургского и новороссийского консульств с понедельника, 27 июня. Сообщалось, что приостановка работы вводится на неопределенный срок по техническим причинам. Подтверждение этой информации дали и Ассоциация туроператоров России, которые получили извещения о приостановки работы.
Однако во второй половине дня сообщение исчезло с портала греческого визового центра, а генеральное консульство Греции сообщило туроператорам об отзыве своего распоряжения.
«С 27 июня 2022 годы визовые центры Греции продолжают свою работу в обычном режиме (график работы можно уточнить на сайте)», — сказано в сообщении генконсульства.
Туркомпаниям удалось также подтвердить информацию о том, что решения были связаны с плановым обновлением системы. Оно могло занять несколько дней. Однако о полном прекращении работы речи не шло, поскольку визы в Грецию очень популярны среди россиян.