«Заранее закупились»: ростовчане раскритиковали запрет на продажу алкоголя 25 июня

Несколько дней назад в власти Ростова предупредили жителей о введение запрета на продажу алкоголя в день школьных выпускных. Речь шла о запрете на реализацию алкоголя розничными магазинами, однако этот запрет не вводили для заведений общепита, точек беспошлинной торговли, а также запрет не распространялся на слабоалкогольные напитки.