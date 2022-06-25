«Заранее закупились»: ростовчане раскритиковали запрет на продажу алкоголя 25 июня

Несколько дней назад в власти Ростова предупредили жителей о введение запрета на продажу алкоголя в день школьных выпускных. Речь шла о запрете на реализацию алкоголя розничными магазинами, однако этот запрет не вводили для заведений общепита, точек беспошлинной торговли, а также запрет не распространялся на слабоалкогольные напитки.
В ответ на это ростовчане заметили, что запрет является абсолютно нелогичным, и те, кто планируют выпить, купят запас алкоголя раньше и в большем объеме, чтобы точно не было потребности отправляться в магазины.
«Вот пораньше и предупредили, чтобы пораньше закупили. А то вдруг кто-то забудет купить», — пошутили ростовчане.
«А разве не логично запретить продажу алкоголя выпускникам, а не всем подряд?<…> И в чём смысл?», — спросили местные жители в соцсети.
«Почему в этот день спиртные напитки не имеют права покупать все остальные покупатели, давно закончившие школу? Они с какой стати лишены права приобрести себе то, что им нужно?», — возмутился ростовчанин.
А некоторые комментаторы и вовсе заметили, что продажу алкоголя стоит и вовсе запретить вне зависимости от возраста покупателя или дня года, однако такую позицию разделяло меньшинство читателей.