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«Заранее закупились»: ростовчане раскритиковали запрет на продажу алкоголя 25 июня

25 июня 15:04
Фото: unsplash.com
В Ростове-на-Дону запрет на продажу алкоголя в субботу, 25 июня, в день школьных выпускных вызвал некоторое негодование у части горожан, комментарии появились в соцсетях.

Несколько дней назад в власти Ростова предупредили жителей о введение запрета на продажу алкоголя в день школьных выпускных. Речь шла о запрете на реализацию алкоголя розничными магазинами, однако этот запрет не вводили для заведений общепита, точек беспошлинной торговли, а также запрет не распространялся на слабоалкогольные напитки.

В ответ на это ростовчане заметили, что запрет является абсолютно нелогичным, и те, кто планируют выпить, купят запас алкоголя раньше и в большем объеме, чтобы точно не было потребности отправляться в магазины.

«Вот пораньше и предупредили, чтобы пораньше закупили. А то вдруг кто-то забудет купить», — пошутили ростовчане.

«А разве не логично запретить продажу алкоголя выпускникам, а не всем подряд?<…> И в чём смысл?», — спросили местные жители в соцсети.

«Почему в этот день спиртные напитки не имеют права покупать все остальные покупатели, давно закончившие школу? Они с какой стати лишены права приобрести себе то, что им нужно?», — возмутился ростовчанин.

А некоторые комментаторы и вовсе заметили, что продажу алкоголя стоит и вовсе запретить вне зависимости от возраста покупателя или дня года, однако такую позицию разделяло меньшинство читателей.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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