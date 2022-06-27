Легальное пиратство: поможет ли параллельный импорт в России

Согласно новым поправкам, импортерам больше не грозит уголовная ответственность за ввоз товаров без разрешения правообладателей. Это и называется параллельным импортом.
Однако не все эксперты радостно восприняли эту новость. Дело в том, что они видят фундаментальные проблемы в этой сфере.
Легче всего работать с одеждой, так как без особых проблем можно завозить любые товары. К тому же для этого вида продукции нет необходимости в дорогой сертификации.
Однако, чем сложнее товар, тем больше возникает проблем. Ведь нужно также защитить страну от поставок контрафакта.
Сертификация — это время, деньги и еще много подводных камней. К примеру, для импорта смартфонов потребуется большое количество бумаг.
Когда человек приобретает дорогую технику, то он хочет иметь и гарантию. Если иностранный производитель уходит из страны, то все обязанности перед покупателям переходят на продавца.
Ситуация становится хуже из-за нехватки запчастей. В сервисных центрах Apple говорят, что нет достаточного количества самых востребованных деталей — экранов и аккумуляторов.
Руководитель Российско-турецкого торгового партнерства Александр Костров считает, что за счет параллельного импорта должны упасть цены. Этому поспособствует конкуренция, так как не будет монополистов.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что цены наоборот могут вырасти из-за сложной логистики. Речь идет о крупной бытовой технике.
А вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что в РФ нет и не будет параллельного импорта автомобилей из-за сложности с документами.