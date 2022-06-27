Медсестра в Ростовской области пожаловалась на зарплату в 12 тысяч рублей

«Я не знаю как так происходит. Раньше это считалось медицинским стажем, а теперь нет. Я работала в медицине в тех частях где служил мой супруг. Сталкивалась с косметологией, другой медицинской деятельностью, а с 2014 года работаю детским массажистом. У меня есть все сертификаты. Можно было бы такую мизерную заработную плату связать с пенсией, но я ведь работаю официально, поэтому мне и пенсию не добавляют. Однако я выполняю все свои обязанности», - поясняет женщина. Информация уточняется.