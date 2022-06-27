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Медсестра в Ростовской области пожаловалась на зарплату в 12 тысяч рублей

27 июня 15:35
Фото: 1mediainvest.ru
В редакцию RostovGazeta обратилась читательница, которая работает массажистом в детской больнице города Волгодонска. По ее словам, заработная плата медиков, несмотря на все заверения областного Минздрава, оставляет желать лучшего.

«За две недели отпускных я получила 5300 рублей. Общая моя месячная зарплата едва составляет 12 тысяч рублей. Получается, что она даже не дотягивает до минимальной. Например мой аванс колеблется в пределах 4500 рублей и 7700 рублей составляет оставшаяся сумма выплаты», — рассказала корреспонденту RostovGazeta Галина Жилякова.

Читательница предполагает, что такое отношение к ней могло быть связано с ее возрастом. Ведь ей 64, а значит она работающая пенсионерка с более чем 45-летним трудовым стажем. Ее муж был военным и ей, дескать, приходилось часто работать по госпиталям, однако часть стажа была списана в пользу министерства обороны и якобы медицинским не считается.

«Я не знаю как так происходит. Раньше это считалось медицинским стажем, а теперь нет. Я работала в медицине в тех частях где служил мой супруг. Сталкивалась с косметологией, другой медицинской деятельностью, а с 2014 года работаю детским массажистом. У меня есть все сертификаты. Можно было бы такую мизерную заработную плату связать с пенсией, но я ведь работаю официально, поэтому мне и пенсию не добавляют. Однако я выполняю все свои обязанности», - поясняет женщина. Информация уточняется.

Напомним, что с октября текущего года сотрудникам областных госорганов планируется поднять зарплату на 4%.

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