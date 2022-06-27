Юный житель подмосковных Химок пострадал из-за неисправной электронной сигареты

Травмированного мальчика госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, его состояние оценивается как тяжелое. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)