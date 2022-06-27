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Юный житель подмосковных Химок пострадал из-за неисправной электронной сигареты

27 июня 15:55
Фото: pxhere.com
В городе Химки 13-летний подросток получил рваные раны лица после того, как во рту у него разорвалась электронная сигарета.

Причиной инцидента, произошедшего 26 июня, послужила неисправность устройства. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на следственный отдел по городу Химки ГСУ СК России.

Травмированного мальчика госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, его состояние оценивается как тяжелое. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

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