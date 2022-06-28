Экономический эффект ЧМ-2018 по футболу вошел в проект "20 главных событий за 20 лет"

Туристический эффект продолжился еще долгое время после того, как завершился чемпионат. У всех болельщиков, получивших Fan ID, было право въехать без визы в РФ до конца 2018 года. И многие поспешили воспользоваться такой возможностью. Речь примерно о каждом десятом фанате, вернувшемся в Россию после окончания чемпионата для осмотра достопримечательностей и знакомства с культурой страны. Эти туристы затратили только со своих банковских карт около 9,9 миллиарда рублей в виде дополнительного дохода, который получили отели, рестораны и продавцы сувениров. А в целом рост турпотока в последующие годы дошел до 20 процентов, что объясняется волной интереса иностранцев к России в связи с чемпионатом. Он стал стимулом для туристов активнее путешествовать по всей России.