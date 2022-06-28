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Экономический эффект ЧМ-2018 по футболу вошел в проект "20 главных событий за 20 лет"

28 июня 16:46
Фото: pixabay.com
Холдинг 1MI продолжает представлять национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». В ходе проекта социологов, журналистов и политических аналитиков привлекли к установлению эпизодов современной истории, максимально изменивших жизнь молодых людей.

Проект поддерживает АНО «Институт развития интернета».

На ряд ключевых вопросов исследования отвечали совершеннолетние участники фокус-групп со всей страны в возрасте до 35 лет, пишет newsnn.ru.

В 2018 году в Россия стала местом проведения главного футбольного мероприятия планеты - чемпионата мира. О его значении может говорить даже само количество туристов из-за рубежа, приехавших поболеть за свои команды в Россию. Их оказалось свыше двух миллионов человек. Разместившись в многочисленных в отелях, они в эти дни жили не только футболом - побывали в музеях, кафе и ресторанах, приобретали сувениры, перемещаясь из города в город, чтобы поспеть на матчи. Это огромное количество денег, дополнительно поступивших в российскую экономику. По данным Ассоциации туроператоров России, доход страны от проведения чемпионата по футболу превысил 850 миллиардов рублей, что сопоставимо с одним процентом внутреннего валового продукта.

Туристический эффект продолжился еще долгое время после того, как завершился чемпионат. У всех болельщиков, получивших Fan ID, было право въехать без визы в РФ до конца 2018 года. И многие поспешили воспользоваться такой возможностью. Речь примерно о каждом десятом фанате, вернувшемся в Россию после окончания чемпионата для осмотра достопримечательностей и знакомства с культурой страны. Эти туристы затратили только со своих банковских карт около 9,9 миллиарда рублей в виде дополнительного дохода, который получили отели, рестораны и продавцы сувениров. А в целом рост турпотока в последующие годы дошел до 20 процентов, что объясняется волной интереса иностранцев к России в связи с чемпионатом. Он стал стимулом для туристов активнее путешествовать по всей России.

Еще одним не самым очевидным, но важным эффектом стали инвестиции в подготовку чемпионата. Это касается строительства новых стадионов, обновления аэропортов, дорог, отелей, другой инфраструктуры. За счет всего этого развивалась экономика, у подрядчиков появлялись заказы, они по цепочке передавались субподрядчикам. У тысяч людей шел в гору бизнес, создавались рабочие места. За пять лет, пока шла подготовка к чемпионату мира, суммарный эффект для ВВП России достиг 952 миллиардов рублей. Что близко к результату Японии, которой удалось получить максимальную отдачу от подготовки к своему чемпионату. Хуже результат у организаторов последних мундиалей. Это такие страны, как Бразилия, ЮАР, Германия и Южная Корея.

#Новости#Общество
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