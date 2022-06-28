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Эксперт дал оценку скандальному поведению ростовской певицы Ирины Аллегровой

28 июня 16:49
Фото: kremlin.ru
Психолог Алексей Вилков оценил скандальное поведение певицы из Ростова Ирины Аллегровой, об этом сообщил портал «Экспресс Газета».

Недавно в соцсетях распространилось видео с одного из концертов Ирины Аллегровой, во время которого недовольные зрители начали прогонять артистку со сцены. Причиной недовольства публики стал отказ певицы исполнять хорошо известные хиты «Шальная императрица» и «Угонщица».

Психотерапевт Алексей Вилков дал комментарий о произошедшем, пояснив, что Аллегрова, как и любой другой человек, может находиться в различных состояниях, в том числе испытывать стресс или находиться в депрессии. Вилков осведомлен о том, что частью профессии артиста является дарить людям радость и хорошее настроение, однако он отметил, что семидесятилетней певице могло просто не хватить эмоциональных ресурсов для того, чтобы пойти на уступки в отношении публики.

«Возможны эмоциональные срывы, когда исполнитель может себя вести, показывая свою эмоциональную неустойчивость, и попадать в такие неприятные ситуации», — цитирует Вилкова издание.

Напомним, ранее Ирина Аллегрова сообщила, что снабдила российских военнослужащих 20 полными боекомплектами для участия в СВО на Украине.

#Желтые новости#Анастасия Тихая
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