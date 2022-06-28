Эксперт дал оценку скандальному поведению ростовской певицы Ирины Аллегровой

Психотерапевт Алексей Вилков дал комментарий о произошедшем, пояснив, что Аллегрова, как и любой другой человек, может находиться в различных состояниях, в том числе испытывать стресс или находиться в депрессии. Вилков осведомлен о том, что частью профессии артиста является дарить людям радость и хорошее настроение, однако он отметил, что семидесятилетней певице могло просто не хватить эмоциональных ресурсов для того, чтобы пойти на уступки в отношении публики.