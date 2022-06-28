Глава Волгоградской области лично помогает восстанавливать подшефный район ЛНР

28 июня Бочаров провел свой рабочий день в ЛНР. Сразу после подписания документов о сотрудничестве с ЛНР у главы Волгоградской области состоялась встреча с активом района, сообщает gorvesti.ru. Совместно с жителями он определил первоочередные задачи, на решение которых необходимо направить все усилия в ближайшее время. Среди них — проведение уборочной страды, детская летняя оздоровительная кампания, подготовка к новому учебному году и отопительному сезону. Кроме того, обсудили вопрос об организации системной работы с ветеранскими и другими общественными организациями.
Бочаров посетил Луганск, чтобы возложить цветы к монументу защитникам ЛНР «Они отстояли Родину» и к обелиску Героям ВОВ, отдав дань памяти тем, кто пал в бою, защищая Отечество от фашизма.
Руководство Волгоградской области проделало серьезную подготовительную работу для участия региона в нормализации мирной жизни на освобожденных территориях. Губернатор области заявил, что скоро будут сформированы медицинские поезда, в которых волгоградские врачи организуют профосмотр жителей республики. Больных детей и особо тяжелых пациентов отправят на лечение в областные клиники.
У Волгоградской области есть достаточный опыт, позволяющий выполнить все поставленные задачи. С 2014 года было построено и восстановлено 3,2 тыс. км дорог, возведено и реконструировано 67 детсадов, открыто 6 новых школ. В регионе отремонтировали и модернизировали 600 оздоровительных учреждений и сдали 1,5 тыс. проектов благоустройства.
Запланированные проекты полностью обеспечены финансированием из бюджетов всех уровней. В сельские поселения и районы Волгоградской области ежегодно поступают новые трактора, цистерны, пожарные машины и другая спецтехника для решения вопросов местного значения.
Дорожники и строители из области уже прибыли в ЛНР. Они приступили к работе по восстановлению дорог и соцобъектов. Буквально сегодня в Станично-Луганский район завезли строительные материалы и необходимую технику. Кроме того, было передано почти 80 тонн гуманитарного груза.
Станично-Луганский район вошел в состав Луганской народной республики после освобождения в конце февраля в ходе военной спецоперации. Следует отметить, что это не самая разрушенная территория, на которой предстоит восстанавливать дороги, детские сады, школы и многие другие объекты, пострадавшие в результате обстрелов со стороны ВСУ.