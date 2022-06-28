Глава Волгоградской области лично помогает восстанавливать подшефный район ЛНР

28 июня Бочаров провел свой рабочий день в ЛНР. Сразу после подписания документов о сотрудничестве с ЛНР у главы Волгоградской области состоялась встреча с активом района, сообщает gorvesti.ru. Совместно с жителями он определил первоочередные задачи, на решение которых необходимо направить все усилия в ближайшее время. Среди них — проведение уборочной страды, детская летняя оздоровительная кампания, подготовка к новому учебному году и отопительному сезону. Кроме того, обсудили вопрос об организации системной работы с ветеранскими и другими общественными организациями.