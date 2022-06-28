rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовский аэропорт Платов получит за простой с 24 февраля более 296,6 млн рублей

28 июня 18:10
Фото: unsplash.com
Власти определили суммы субсидий, которые получат ростовский аэропорт Платов и другие аэровокзалы юга России, об этом сообщили на портале Росавиации.

Росавиация объявила результаты отбора на получение субсидий за простой аэропортами юга России, которые вынужденно прекратили пассажироперевозки с началом спецоперации на Украине 24 февраля текущего года.

Субсидии выделены в качестве частичного возмещения расходов во время приостановки деятельности и оплаты труда сотрудников аэропортов. Средства будут направлены 11 аэропортам России в следующем месяце.

Согласно данным отбора за четыре месяца простоя Платов получит 296,6 миллиона рублей. Это вторая по объему субсидия среди аэропортов. Самую большую сумму направят на поддержку аэропорта в Симферополе — он получит более 436 миллионов рублей, а третьим в списке станет аэропорт Краснодара, которому выделили более 259,2 миллиона рублей.

Напомним, информация о компенсациях за простой появилась еще в апреле текущего года.

Материалы по теме
Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону не собираются открывать до 30 июняГубернатор Голубев заявил, что в аэропорту Платов в Ростове не планируется сокращенийЖителям в Ростове-на-Дону запретили улетать из города до 6 июля
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00