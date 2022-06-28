Ростовский аэропорт Платов получит за простой с 24 февраля более 296,6 млн рублей

Росавиация объявила результаты отбора на получение субсидий за простой аэропортами юга России, которые вынужденно прекратили пассажироперевозки с началом спецоперации на Украине 24 февраля текущего года.
Субсидии выделены в качестве частичного возмещения расходов во время приостановки деятельности и оплаты труда сотрудников аэропортов. Средства будут направлены 11 аэропортам России в следующем месяце.
Согласно данным отбора за четыре месяца простоя Платов получит 296,6 миллиона рублей. Это вторая по объему субсидия среди аэропортов. Самую большую сумму направят на поддержку аэропорта в Симферополе — он получит более 436 миллионов рублей, а третьим в списке станет аэропорт Краснодара, которому выделили более 259,2 миллиона рублей.