Ростовский аэропорт Платов получит за простой с 24 февраля более 296,6 млн рублей

Согласно данным отбора за четыре месяца простоя Платов получит 296,6 миллиона рублей. Это вторая по объему субсидия среди аэропортов. Самую большую сумму направят на поддержку аэропорта в Симферополе — он получит более 436 миллионов рублей, а третьим в списке станет аэропорт Краснодара, которому выделили более 259,2 миллиона рублей.