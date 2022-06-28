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В Ростове ФАС заморозила тендер по капремонту школы № 49 за 193 млн рублей

28 июня 13:19
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове по требованию ФАС была остановлена процедура поиска подрядчика капремонта в школе № 49, данные об этом появились на портале закупок.

Напомним, в начале июня стало известно, что средняя образовательная школа № 49 в Ростове так и не смогла найти подрядчика для капитального ремонта. После этого учреждением был объявлен еще один конкурс, уже четвертый с марта текущего года.

Заявки на участие кандидаты могли подать до 27 июня, однако за четыре дня до закрытия приема заявок ФАС получила жалобу от ООО «СМП-161», представители которого в ходе рассмотрения условий конкурса выявили ряд нарушений. Так заявитель отметил, что заказчик закупки неверно указал требования к содержанию заявок кандидатов.

Так претенденты на закупку должны были добавить выписки из реестра членов саморегулируемой организации и выписку из реестра лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов ОКН.

«На основании изложенного, просим комиссию УФАС рассмотреть заявленные доводы, провести внеплановую проверку на факт нарушения законодательства о контрактной системе, выдать предписание об устранении выявленных нарушений закона», — указано в тексте жалобы.

В результате Федеральная антимонопольная служба признала аргументы в жалобе обоснованными и приостановила закупку на 193,1 миллиона рублей, пока заказчик не устранит все замечания.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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