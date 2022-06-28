В Ростове ФАС заморозила тендер по капремонту школы № 49 за 193 млн рублей

Напомним, в начале июня стало известно, что средняя образовательная школа № 49 в Ростове так и не смогла найти подрядчика для капитального ремонта. После этого учреждением был объявлен еще один конкурс, уже четвертый с марта текущего года.
Заявки на участие кандидаты могли подать до 27 июня, однако за четыре дня до закрытия приема заявок ФАС получила жалобу от ООО «СМП-161», представители которого в ходе рассмотрения условий конкурса выявили ряд нарушений. Так заявитель отметил, что заказчик закупки неверно указал требования к содержанию заявок кандидатов.
Так претенденты на закупку должны были добавить выписки из реестра членов саморегулируемой организации и выписку из реестра лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов ОКН.
«На основании изложенного, просим комиссию УФАС рассмотреть заявленные доводы, провести внеплановую проверку на факт нарушения законодательства о контрактной системе, выдать предписание об устранении выявленных нарушений закона», — указано в тексте жалобы.
В результате Федеральная антимонопольная служба признала аргументы в жалобе обоснованными и приостановила закупку на 193,1 миллиона рублей, пока заказчик не устранит все замечания.