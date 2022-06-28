Жители РФ назвали комфортную для них плату за обучение детей в вузе

При этом около двух третей опрошенных сообщили о своей уверенности в том, что их дети смогут поступить на бюджетное обучение, а 43% не настолько уверены в способностях своих отпрысков. Но 45% респондентов отметили свою готовность к тому, что ребенок не пройдет на бюджет, сообщив, что на этот случай располагают накоплениями, чтобы оплатить учебу. А каждый третий участник опроса сообщил о готовность воспользоваться для этой цели банковским кредитованием