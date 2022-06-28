Жители РФ назвали комфортную для них плату за обучение детей в вузе

Еще 26% респондентов заявили, что могут платить за учебу наследников от двухсот до трехсот тысяч в год, и по 20% опрошенных сообщили о возможности тратить на обучение детей в вузах не более ста тысяч и от трехсот до четырехсот тысяч рублей соответственно, пишет iz.ru.
Порядка 6% участников исследования заявили о готовности платить за вуз для своего ребенка до пятисот тысяч рублей, а 2% россиян заявили, что могут оплачивать высшее образование по тарифу, превышающему пятьсот тысяч в год.
При этом около двух третей опрошенных сообщили о своей уверенности в том, что их дети смогут поступить на бюджетное обучение, а 43% не настолько уверены в способностях своих отпрысков. Но 45% респондентов отметили свою готовность к тому, что ребенок не пройдет на бюджет, сообщив, что на этот случай располагают накоплениями, чтобы оплатить учебу. А каждый третий участник опроса сообщил о готовность воспользоваться для этой цели банковским кредитованием
Также 12% опрошенных же заявили, что если их сын или дочь не поступят на бюджет, то вместо института они отправятся получать дальнейшее образование в колледж. И лишь 9% родителей при непоступлении отпрыска в вуз планируют взять тайм-аут с тем, чтобы ребенок мог как следует подготовиться и попробовать еще раз в следующем году. 58% россиян даже готовы оплачивать подготовку в течение года.
В исследовании MAXIMUM Education участвовали более 2,3 тысяч родителей выпускников одиннадцатых классов российских школ со всех концов страны, а сам опрос проводится по электронной почте.