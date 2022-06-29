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Фантомный завод производил для Ростовской области опасные молоко и мясо

29 июня 11:30
Фото: pxhere
В Ростовской области предприятие «Исток» выпускало молочную и мясную продукцию, которая не соответствовала требованиям, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В июне была выявлена фантомная площадка, с которой, по документам, «Исток» направило в адрес «Кагальницкого молочного завода» 140 тонн пастеризованного молока.

Оказалось, что его сделали из 150 тонн сырого молока. Однако на предприятии не оказалось справок о ветеринарно-санитарном благополучии товаров поставщиков.

Кроме того, в компании нашли документы о том, что она передала 16,9 тонны говядины организациям в донском регионе и Москве для дальнейшей продажи. Для изготовления продукции использовали 50 голов скота, о которых нет никаких данных.

«Это говорит о том, что предприятие выпускает в оборот небезопасную для употребления в пищу продукцию. Эту площадку признали фантомной», — сказано в сообщении.

Ранее в регионе уже произошел скандал с выпуском фальсификата молочной продукции.

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