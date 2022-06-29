Главный архитектор в Ростовской области Далаксакуашвили перешел на работу в РКР

Причиной называют выход на пенсию. Уволился он еще в середине июня.
«С 15 июня в связи с выходом на пенсию и переходом на другую работу. В настоящее время он работает в АО „Региональная корпорация развития“, заместителем генерального директора по инвестиционным проектам», — уточнили в правительстве.
Напомним, что Далаксакуашвили с 2000 года в течение девяти лет был замглавы Минстроя региона. Потом он ушел в бизнес и вернулся в областное правительство в 2019 году.
Ранее главным архитектором был Алексей Полянский, который стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяли незаконное разрешение на строительство дома.