Краснодарский край стал одним из самых востребованных направлений для отдыха

Помимо данного направления, в десятке наиболее востребованных оказались также города, с которыми временно прекращено прямое авиасообщение — в частности, сюда можно отнести Анапу, Геленджик и Ростов-на-Дону. А еще востребованным городом у туристов в этом году также оказалась Махачкала (10 место по количеству бронирований), которая год назад не дотягивала даже до тридцатого места.