Краснодарский край стал одним из самых востребованных направлений для отдыха

Специалисты сервиса выяснили, что в этот регион планируют поехать на отдых порядка 28% россиян, тогда как год назад на Краснодарский край приходилось 18% забронированных отелей, пишет iz.ru.
Помимо данного направления, в десятке наиболее востребованных оказались также города, с которыми временно прекращено прямое авиасообщение — в частности, сюда можно отнести Анапу, Геленджик и Ростов-на-Дону. А еще востребованным городом у туристов в этом году также оказалась Махачкала (10 место по количеству бронирований), которая год назад не дотягивала даже до тридцатого места.
На долю же зарубежных направлений приходится всего лишь 9% от общего числа бронирований на июль. По данным Ostrovok.ru, первые три места в этом сегменте занимают Белоруссия, Турция и Италия. А по информации сервиса GEO.Platforma и финансового маркетплейса «Сравни», наиболее популярными иностранными курортами для россиян нынешним летом стали Турция (42%), Египет (33%) и ОАЭ (31%).