Крокодил сбежал из частного дома в Ростовской области

Происшествие случилось в микрорайоне Солнечный. По словам горожан, необычный питомец вырвался из дома и мог уползти в ближайший канал.
«Сейчас его ищут спасатели. Для его поисков используют коптер, приманку и тепловизор», — говорится в публикации.
В региональном УМЧС рассказали, что они этим не занимаются. Сколько именно животное прожило в доме, не раскрывается.
«С таким питомцем и сторожевая собака не нужна», — пошутили местные жители в соцсетях.
«Вот кто разрешает такую живность дома держать?», — поинтересовались горожане.