rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Крокодил сбежал из частного дома в Ростовской области

29 июня 11:17
Фото: pxhere
В Батайске Ростовской области ищут крокодила, который сбежал из частного дома, сообщили очевидцы в соцсетях.

Происшествие случилось в микрорайоне Солнечный. По словам горожан, необычный питомец вырвался из дома и мог уползти в ближайший канал.

«Сейчас его ищут спасатели. Для его поисков используют коптер, приманку и тепловизор», — говорится в публикации.

В региональном УМЧС рассказали, что они этим не занимаются. Сколько именно животное прожило в доме, не раскрывается.

«С таким питомцем и сторожевая собака не нужна», — пошутили местные жители в соцсетях.

«Вот кто разрешает такую живность дома держать?», — поинтересовались горожане.

Ранее крокодила в пачке креветок из «Пятерочки» нашла жительница Ростова.

Материалы по теме
Бронзовые Чебурашка и крокодил Гена появятся в ЯлтеВ Малайзии поймали четырехметрового крокодила-людоедаКрокодила в пачке креветок из «Пятерочки» нашла жительница Ростова
#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00