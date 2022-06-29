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Повара военного гарнизона Таганрога пнул начальник после удара током

29 июня 13:08
Фото: pxhere
В Ростовской области повар выиграла суд у начальника после того, как получила удар током, сообщает «Ерш».

На работе электрическая печь ударила током 67-летнюю помощницу повара в Таганрогском военном гарнизоне. Из-за этого у нее сгорел сустав и она осталась инвалидом.

«Пострадавшая рассказала, что от удара током она упала, после чего начальник пнул ее ногой и сказал вставать. Позже он требовал подписать бумаги о бытовой травме», — говорится в публикации.

Повар уволилась и через суд потребовала наказать работодателя. Теперь его оштрафовали на 600 тысяч рублей.

По информации издания, предприятие намерено обжаловать решение.

Ранее в Батайске 35-летний мужчина погиб после удара током при попытке залезть в зерновоз.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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