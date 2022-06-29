Повара военного гарнизона Таганрога пнул начальник после удара током

На работе электрическая печь ударила током 67-летнюю помощницу повара в Таганрогском военном гарнизоне. Из-за этого у нее сгорел сустав и она осталась инвалидом.
«Пострадавшая рассказала, что от удара током она упала, после чего начальник пнул ее ногой и сказал вставать. Позже он требовал подписать бумаги о бытовой травме», — говорится в публикации.
Повар уволилась и через суд потребовала наказать работодателя. Теперь его оштрафовали на 600 тысяч рублей.
По информации издания, предприятие намерено обжаловать решение.