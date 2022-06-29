Шукшинский утес, экотуризм и храмы — чем знаменит Клетский район

Об интересных местах Волгоградской области в рамках проекта «Регион открытий» рассказывает интернет-издание «НовостиВолгограда.ру».
Клетский район расположен в западной части Волгоградской области на правом берегу Дона. На юго-западе он граничит с Ростовской областью, поэтому сюда нередко заезжают отдохнуть ростовчане. Население района составляет 20 тысяч человек. Административный центр — станица Клетская.
Туристов район привлекает удивительной и даже немного загадочной природой, интересными, насыщенными историческими событиями, старинными храмами, купеческими особняками с завораживающей архитектурой, увлекательными фестивалями и очень уютной, гостеприимной атмосферой, которая так и манит вернуться сюда еще раз и рассказать об этом месте всем друзьям.
Историческая справка
На территории района археологи при раскопке курганов и подкурганных погребений нашли артефакты, возраст которых датируется тремя тысячелетиями до нашей эры. Специалисты уверены, что здесь находились древние поселения.
Первые упоминания о возникновении поселений вольных донских казаков на территории станицы Клетской относятся к ХVII веку. В 1614 году упоминается «Старый городок», который находился на правом берегу Дона в луговой местности неподалеку от русла реки. Как гласит предание, во время весеннего половодья население для сохранения имущества сооружало из леса высокие «клетки», делало на них помосты и во время разлива в них складывало свое имущество. Отсюда, по одной из версий, могло пойти название станицы Клетской. Из-за половодий в 1750 году городок переместился на гористое место, а в 1808 году станица была перенесена еще раз, теперь уже на нынешнее место.
Есть еще одна версия, связанная с затоплением территорий. В то время население возводило дома на каменных клетках, чтобы вода проходила под домами. Возможно, станица получила название от слова «клетка» — земельный надел у казаков». Третья версия гласит, что станица получила название по фамилии основателя поселения, возможно казака Клецкого.
Клетский район был образован постановлением Президиума ВЦИК в 1928 году в составе Хоперского округа. В 1936 году он вошел в Сталинградскую (Волгоградскую) область.
Экологический и рекреационный туризм
Клетский район, как мы уже упоминали, расположен на берегу Дона, в большой излучине, на Донской гряде. Рельеф здесь частично пойменный, частично нагорный. На территории района протекает немало рек, а еще насчитывается множество прудов и озер. Вдоль левого и правого берегов Дона растет узкая полоса лесов, в которых преобладают дуб, осина и ольха.
Туристов в районе чаще всего привлекают такие памятники природы с загадочными названиями, как Урочище Провалы, Урочище Окопы, Большая Клешня, Долгова падина, а также можжевеловые заросли, участок лазоревой степи с редкими видами тюльпанов, занесенных в Красную книгу.
Урочище Провалы — это пойменный лес, в котором растут редкие и исчезающие виды растений, в том числе занесенные в Красную книгу региона: Можжевельник казацкий, Водяной орех, Рдест остролистный, Осока блестящеплодная. А еще здесь можно встретить невероятно красивого, переливающего всеми оттенками зеленого редкого жука — Бронзовку гладкую.
Урочище окопы представляет собой нераспаханные ковыльные степи с уникальными растениями. Туристов здесь пленяют «пушистые» от редких видов ковыля поля и васильки. Из необычных птиц здесь можно увидеть стрепета.
Большие клешни представляют собой пойменные луга и леса. В них встречаются филины и белые аисты. Из растений путешественников удивляют Водяной орех и Рдест остролистный.
Долгова падина — лесной массив дуба черешчатого, тополя белого, белой ивы, вяза, клена. Из животных здесь встречаются кабан, заяц-русак, лисица, из птиц овсянка, горлица, кукушка, славка, а из насекомых — Махаон, занесённый в Красную книгу Волгоградской области.
Есть в районе и меловые горы — знаменитая Донская гряда, которая образовалась еще 15-20 млн лет назад, когда на большей части региона плескалось древнее море.
В Клетский район активно съезжаются любители пожить в кемпинге, а также порыбачить. Есть здесь недорогие турбазы и усадьбы с комфортными домиками и даже база отдыха на воде — на плоту с палатками и мангалом — путешественники плывут на нем, делают остановки для посещения монастырей, пещер, пляжей и т. п.
Культурологический туризм
Не многие знают, что легендарный фильм «Они сражались за родину» снимался в Клетском районе. Съемки велись летом 1974 года. В волгоградскую глубинку приехали такие актеры-народные любимцы, как Вячеслав Тихонов, Василий Шукшин, Георгий Бурков, Юрий Никулин и Сергей Бондарчук.
Бой за переправу через Дон снимался в том самом месте, которое описано у Михаила Шолохова в одноименном романе.
Местные с удовольствием показывают туристам места, в которых шли съемки фильма и рассказывают, как здесь жила съемочная группа.
Многое в районе особенно сильно и ярко связано с такой культовой личностью, как писатель, кинорежиссер, актер и сценарист Василий Шукшин. Местные до сих пор с тепловой вспоминают его. Он приехал в станицу Клетскую летом на съемки фильма «Они сражались за Родину», в котором сыграл Петра Лопахина, и стал здесь для них буквально родным. Эта роль стала последней в его карьере — 2 октября 1974 года он скоропостижно ушел из жизни на теплоходе «Дунай», служившем гостиницей для актеров.
Кстати, в «Музее истории донских казаков» есть зал-каюта Шукшина, который переносит посетителей в события съемок фильма. «Это настоящая каюта, которая была демонтирована с судна и передана в учреждение», — рассказала «НовостямВолгограда.ру» начальник отдела культуры администрации Клетского района Наталья Семикина.
Еще одно интересное место, связанное с актером, — Шукшинский утес. Он расположен около окраины станицы Клетской на территории меловых гор, растянувшихся вдоль Дона. «Утес был его любимым местом уединения во время съемок фильма «Они сражались за Родину», — отмечает Наталья Семикина. Имя актера увековечено на обелиске на утесе. В 2003 году здесь построили Васильевскую часовню.
Есть в Клетской и библиотека имени Шукшина, в которой хранится подаренная им книга его рассказов «Земляки» с автографом, а буквально на днях в станице открыли площадку «Шукшинский дворик» с его бюстом и благоустроенным сквером. На ней установлены лавочки и читательский уголок, в котором можно обменяться книгами. Площадка станет местом проведения октябрьских шукшинских дней и других мероприятий.
- К нам приезжают люди со всей России 2 октября, в день смерти актера. У нас традиционно проходят Дни памяти Шукшина. К нам приезжают знаменитые актеры и простые туристы, поклонники творчества актера и не только, — отмечает Наталья Семикина.
Религиозный и архитектурный туризм
В районе есть несколько старинных церквей, одна из которых — Кременской Свято-Вознесенский мужской монастырь. Он был построен в 1693 году Никанором на берегу Дона в урочище. Несколько раз он закрывался, то указом Екатерины II, то большевиками, а 1991 году наконец был возрожден.
Ансамбль застройки, включающий в себя собор Вознесения, келии, сторожку и церковь Богоявления, признан памятником архитектуры и градостроительства XVII–XIX вв. Главная святыня — икона Августовской Божией Матери.
Вторая древняя церковь — Богоявления Господня, построенная в 1772 году. Несколько раз она разбиралась и собиралась, так как была деревянная, а в 1856 году архитектором Фоминым на пожертвования казаков была с нуля построена каменная церковь.
В целом в районе насчитывается 9 православных приходов, поэтому паломникам здесь есть, что посмотреть и посетить несколько раз.
Кстати, в 2021 году в районе прошел крупный Кременской Вознесенский фестиваль «Православный Дон». Его проведение планируется и в сентябре 2022 года.
Кроме того, с точки архитектуры туристов привлекает особняк купца Никитина, построенный в 1896 году. В настоящее время в этом здании расположен «Музей истории донских казаков». Интересны путешественникам дома казака Зверкова, атамана Рамзаева, купца средней руки Белова. Все они представляют собой памятники станичного зодчества конца ХIХ в.
Патриотический туризм
В Клетском районе насчитывается свыше 80 памятников истории. В их числе Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, могила воинов-комсомольцев Покальчука А.А. и Гутченко П.Л., закрывших своими телами амбразуру фашистского дзота и другие.
В «Музее истории донских казаков» есть Зал Воинской Славы, посвященный Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Здесь находятся уникальные вещи — коллекция оружия, фото и архивные документы. Одним из самых ценных экспонатов выступает папаха маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, командовавшего Донским фронтом с сентября 1942 г. по февраль 1943 г.
Специально для туристов создан маршрут «По местам боевой славы», включающий в себя экскурсию по местам подвигов советских воинов во время кровопролитных сражений на территории станицы.
Летом 1942 года фашисты пришли в Клетский район. Сражения здесь имели решающее значение. Через район растянулась главная полоса обороны Красной Армии на Среднем Дону, здесь располагались важнейшие коммуникации, выходящие кратчайшим путем к Сталинграду. «С 23 июля по 23 ноября район стал ареной ожесточенных боев. От станицы Клетской 19 ноября 1942 года началось контрнаступление под Сталинградом», — рассказала Наталья Семикина.
Кстати, каждый год в июне в Клетском районе Волгоградской области проводят военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину».
Материал опубликован в рамках реализации проекта «Регион открытий-2022».