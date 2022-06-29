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Собственников снесенного в Ростове рынка оштрафовали на 4,2 миллиона рублей

29 июня 12:14
Фото: 1mediainvest.ru
Владельцев ликвидированного рынка в центре Ростова обязали выплатить 4,2 миллиона рублей штрафа. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда региона.

Арбитражный суд Ростова-на-Дону обязал компанию «Белый аист» уплатить в городской бюджет штраф размером в 4,2 миллиона рублей. Бизнесмены обвиняются в незаконном обогащении. По версии судебных органов, с 1998 года «Белый аист» владел торговым комплексом в районе центрального рынка. Однако на деле там существовал небольшой рынок с отдельными торговыми палатками. В 2019 году в дело вмешались власти. Собственники «Белого аиста» отрицали обвинения, обращая внимание на разное толкование понятия «торговый комплекс».

Однако суд встал на сторону властей. В 2020 году торговые павильоны были убраны. Позже, осенью 2021 года, город подал иск на взыскание с «Белого аиста» 4,2 миллиона рублей за неправомерное обогащение. Арбитражный суд и в этот раз решил дело в пользу городских властей.

Ранее Арбитражный суд в Ростове приостановил работу двух аптек за торговлю несертифицированными лекарствами.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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