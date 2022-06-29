Собственников снесенного в Ростове рынка оштрафовали на 4,2 миллиона рублей

Арбитражный суд Ростова-на-Дону обязал компанию «Белый аист» уплатить в городской бюджет штраф размером в 4,2 миллиона рублей. Бизнесмены обвиняются в незаконном обогащении. По версии судебных органов, с 1998 года «Белый аист» владел торговым комплексом в районе центрального рынка. Однако на деле там существовал небольшой рынок с отдельными торговыми палатками. В 2019 году в дело вмешались власти. Собственники «Белого аиста» отрицали обвинения, обращая внимание на разное толкование понятия «торговый комплекс».