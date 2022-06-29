В Ростове вырастут тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях, но не для пассажиров

RostovGazeta удалось получить оперативный комментарий городских властей по поводу тарифов в городском транспорте, в мэрии уверили, что пассажирам переживать не стоит. «В настоящее время постановлением Администрации города Ростова-на-Дону утверждены экономически обоснованные тарифы за 1 поездку на регулярные перевозки троллейбусами в размере 25,5 руб. и трамваями в размере 34,83 руб. При этом пассажиры платят 23 рубля. Разница между тарифами оплачивается из бюджета города. Действующие экономически обоснованные тарифы были установлены в 2017 году по трамваям и в 2018 году по троллейбусам и не отвечают современному уровню цен на материалы, запчасти, коммунальные расходы, электроэнергию и иные затраты, учтенные в тарифах. Поэтому экономически обоснованные тарифы были пересчитаны, что и отражено в проекте Постановления. Стоимость проезда для пассажиров останется прежней», — сказано в сообщении.