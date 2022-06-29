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В Ростове вырастут тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях, но не для пассажиров

29 июня 09:24
Фото: ar.rostov-gorod.ru
В Ростове тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях могут увеличить до экономически обоснованных, данные об этом появились на портале городской администрации. Но власти пообещали, что на пассажирах это не скажется.

Во вторник, 28 июня, на портале городской администрации Ростова появился проект постановления, согласно которому стоимость проезда пассажиров на электротранспорте вырастет до экономически обоснованных показателей.

В частности стоимость проезда на троллейбусе МУП «Ростовской транспортной компании» вырастет до 49,7 рубля за поездку, а проезд на трамваях этой же компании обойдется в 57,4 рубля говорится в документе.

RostovGazeta удалось получить оперативный комментарий городских властей по поводу тарифов в городском транспорте, в мэрии уверили, что пассажирам переживать не стоит. «В настоящее время постановлением Администрации города Ростова-на-Дону утверждены экономически обоснованные тарифы за 1 поездку на регулярные перевозки троллейбусами в размере 25,5 руб. и трамваями в размере 34,83 руб. При этом пассажиры платят 23 рубля. Разница между тарифами оплачивается из бюджета города. Действующие экономически обоснованные тарифы были установлены в 2017 году по трамваям и в 2018 году по троллейбусам и не отвечают современному уровню цен на материалы, запчасти, коммунальные расходы, электроэнергию и иные затраты, учтенные в тарифах. Поэтому экономически обоснованные тарифы были пересчитаны, что и отражено в проекте Постановления. Стоимость проезда для пассажиров останется прежней», — сказано в сообщении.

В настоящий момент, согласно данным портала «Ростов Транспорт» полная стоимость проезда в трамваях и троллейбусах составляет 17 рублей. Следовательно, стоимость проезда на троллейбусах увеличится в 2,9 раза, а стоимость поездки на трамвае — примерно в 3,3 раза.

На портале администрации указано, что ростовчане также могут принять участие в обсуждении документа и задать вопросы по его содержанию. Однако сделать это могут только зарегистрированные пользователи портала местной власти.

Напомним, в апреле также подорожал проезд между Ростовом и Батайском.

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