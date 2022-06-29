В Ростове вырастут тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях, но не для пассажиров

Во вторник, 28 июня, на портале городской администрации Ростова появился проект постановления, согласно которому стоимость проезда пассажиров на электротранспорте вырастет до экономически обоснованных показателей.
В частности стоимость проезда на троллейбусе МУП «Ростовской транспортной компании» вырастет до 49,7 рубля за поездку, а проезд на трамваях этой же компании обойдется в 57,4 рубля говорится в документе.
RostovGazeta удалось получить оперативный комментарий городских властей по поводу тарифов в городском транспорте, в мэрии уверили, что пассажирам переживать не стоит. «В настоящее время постановлением Администрации города Ростова-на-Дону утверждены экономически обоснованные тарифы за 1 поездку на регулярные перевозки троллейбусами в размере 25,5 руб. и трамваями в размере 34,83 руб. При этом пассажиры платят 23 рубля. Разница между тарифами оплачивается из бюджета города. Действующие экономически обоснованные тарифы были установлены в 2017 году по трамваям и в 2018 году по троллейбусам и не отвечают современному уровню цен на материалы, запчасти, коммунальные расходы, электроэнергию и иные затраты, учтенные в тарифах. Поэтому экономически обоснованные тарифы были пересчитаны, что и отражено в проекте Постановления. Стоимость проезда для пассажиров останется прежней», — сказано в сообщении.
В настоящий момент, согласно данным портала «Ростов Транспорт» полная стоимость проезда в трамваях и троллейбусах составляет 17 рублей. Следовательно, стоимость проезда на троллейбусах увеличится в 2,9 раза, а стоимость поездки на трамвае — примерно в 3,3 раза.
На портале администрации указано, что ростовчане также могут принять участие в обсуждении документа и задать вопросы по его содержанию. Однако сделать это могут только зарегистрированные пользователи портала местной власти.