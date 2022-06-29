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В страшном ДТП в Ростовской области получили увечья двое подростков на мотоцикле

29 июня 06:37
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области в результате ДТП были госпитализированы несовершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Во вторник, 28 июня, в 19.20 мск сотрудники полиции получили сигнал из слободы Красюковской в Октябрьском сельском районе о дтп с участием иномарки и мотоцикла.

Сообщается, что водитель средних лет, управлявший автомобилем Volvo, ехал по улице Советской и не уступил дорогу у дома № 57 мотоциклу «ИЖ П-5», который вел несовершеннолетний водитель 16 лет.

В результате столкновения пострадали оба подростка, что ехали на мотоцикле. Пассажиру транспортного средства 14 лет. Оба несовершеннолетних были отправлены в больницу из-за полученных травм.

В настоящий момент полицейские пытаются выяснить все обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее ростовчане заявили, что сомневаются в справедливом наказании водителя мотоцикла, сбившего двух девушек на проспекте Нагибина.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия
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