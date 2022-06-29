В страшном ДТП в Ростовской области получили увечья двое подростков на мотоцикле

Во вторник, 28 июня, в 19.20 мск сотрудники полиции получили сигнал из слободы Красюковской в Октябрьском сельском районе о дтп с участием иномарки и мотоцикла.
Сообщается, что водитель средних лет, управлявший автомобилем Volvo, ехал по улице Советской и не уступил дорогу у дома № 57 мотоциклу «ИЖ П-5», который вел несовершеннолетний водитель 16 лет.
В результате столкновения пострадали оба подростка, что ехали на мотоцикле. Пассажиру транспортного средства 14 лет. Оба несовершеннолетних были отправлены в больницу из-за полученных травм.
В настоящий момент полицейские пытаются выяснить все обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее ростовчане заявили, что сомневаются в справедливом наказании водителя мотоцикла, сбившего двух девушек на проспекте Нагибина.