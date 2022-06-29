Врач Кабычкин рассказал о лучшей обуви для офисных работников в жаркую погоду

По мнению врача, сотрудникам офиса лучше отдать предпочтение открытой обуви с пробковой основой. Также подойдет матерчатая или хорошо вентилируемая обувь, передают NEWS.ru. Кабычкин считает, что в жаркую погоду босоножки — отличный вариант. Однако носить их следует с хлопчатобумажными носками.
Врач отмечает, что подошва может быть с пробковом наполнителем или изготовлена из кожи. Высота каблука должна быть не меньше четырех сантиметров.
В открытой обуви можно ходить и по улице. Однако важно соблюдать при этом важное правило гигиены — поддевать под шлепанцы или босоножки хлопковые носки.
Человек, которые пренебрегает этим правилом, может получить микротравмы кожи и заразиться. Профилактическая медицина не признает ношение открытой обуви на босу ногу. Если человек из эстетических соображений не надевает носки, то ему нужно будет чаще мыть ноги обрабатывать кожу антисептиком, считает Кабычкин.
Ранее врач-ортопед Алексей Павлов поделился рекомендациями в отношении сохранения здоровья для работников офиса. Специалист призывает обратить внимание на высоту стула. Она должна быть отрегулирована таким образом, чтобы стопы полностью находились на полу. При этом бедра при сидении должны быть выше уровня коленей. Из-за неправильной позы во время долгого сидячего положения в спине, пояснице и бедрах могут появиться боли и напряжение.