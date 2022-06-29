Врач Кабычкин рассказал о лучшей обуви для офисных работников в жаркую погоду

Ранее врач-ортопед Алексей Павлов поделился рекомендациями в отношении сохранения здоровья для работников офиса. Специалист призывает обратить внимание на высоту стула. Она должна быть отрегулирована таким образом, чтобы стопы полностью находились на полу. При этом бедра при сидении должны быть выше уровня коленей. Из-за неправильной позы во время долгого сидячего положения в спине, пояснице и бедрах могут появиться боли и напряжение.