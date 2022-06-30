Эксперты выяснили, в какую сумму в среднем обойдется автопутешествие по РФ

Самой существенной статьей расходов во всех вариантах стала стоимость топлива. Для примера был взят бензин Аи-95 по цене 53 рубля за литр и с усредненным расходом восемь литров на сотню километров. В итоге только затраты на топливо при поездке в Петрозаводск составят порядка десяти тысяч рублей, на преодоление маршрута Москва — Сочи придется потратить около четырнадцати с половиной тысяч, а на то, чтобы прокатиться до Казани, потребуется до семи тысяч рублей. Об этом пишет iz.ru.
В целом же, по мнению экспертов, самым дорогим путешествием станет поездка в Петрозаводск с учетом поездки по платной трассе трассе М-11. Стоимость проезда по ней напрямую зависит от типа транспорта, времени суток и дня недели и составит примерно 4,4 тысячи рублей в обе стороны. А общие траты на путешествие будут равняться 38 604 рублям.
На втором месте по стоимости — поездка в Сочи, если следовать по федеральной трассе М4 «Дон», на которой также есть платные участки. Специалисты пришли к выводу, что общие расходы на дорогу до Сочи и обратно могут вылиться в 30 824 рублей или даже больше. А на последнем месте по дороговизне автопутешествия оказалась Казань, куда можно съездить всего за 15 424 рубля.