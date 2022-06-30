Эксперты выяснили, в какую сумму в среднем обойдется автопутешествие по РФ

Самой существенной статьей расходов во всех вариантах стала стоимость топлива. Для примера был взят бензин Аи-95 по цене 53 рубля за литр и с усредненным расходом восемь литров на сотню километров. В итоге только затраты на топливо при поездке в Петрозаводск составят порядка десяти тысяч рублей, на преодоление маршрута Москва — Сочи придется потратить около четырнадцати с половиной тысяч, а на то, чтобы прокатиться до Казани, потребуется до семи тысяч рублей. Об этом пишет iz.ru.