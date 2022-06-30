Минеева призвала устранить нехватку кадров в сфере цифровой экономики и криптовалюты

Бизнес-омбудсмен пояснила, что предприниматели говорят о дефиците профессионалов. Проблема в том, что у большей части представителей малого бизнеса нет новых компетенций для доступа к мерам поддержки. Об этом информирует vostokmedia.com.
Столичные власти выделил бизнесу 83 миллиарда рублей в качестве поддержки, из них 46 миллиардов рублей предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Участники дискуссии пришли к выводу, что сейчас нужно понять, кто способен подготовить и каков сам процесс подготовки новых специалистов, например юристов.
Подобное понимание даст научно-деловой совет при уполномоченном. Его деятельность начнется в июле. В совет вошли специалисты цифрового права, технологического предпринимательства, высшие учебные заведения, активно работающие в Сколково, РАНХиГС и прочие вузы.
На совете должны найти ответ на вопрос, какие эксперты необходимы бизнесу, а также в каких направлениях имеется трек цифровых юристов. Таким образом, в Москве стартует пилотный проект по устранению дефицита кадров в цифровой сфере.
Другим вопросом для обсуждения в первый рабочий день Петербургского международного юридического форума 2022 года стали правовые гарантии свободы бизнес-деятельности.
По мнению главы правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, страна способна ответить на санкции Запада свободой и поддержкой инициатив предпринимателей, сокращением административных барьеров для бизнеса. Тут нужны новые меры, гарантирующие свободу бизнес-сообществу в условиях санкционного давления. С этим согласились все участники дискуссии.
Заместитель главы Комитета нижней палаты парламента по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов считает необходимым соблюдать баланс между работой коммерсантов и контролем за их деятельностью.
Чтобы достигнуть практических результатов, надо усилить бизнес-сообщество Москвы. Для этого были заключены соглашения о взаимодействии, которые подписала московский уполномоченный по защите прав предпринимателей в первый день работы ПМЮФ.
Подводя итоги первого дня Петербургского международного юридического форума, Минеева подчеркнула, что «ПМЮФ-2022 – площадка, на которой право действует как инструмент влияния на развитие свободы предпринимательства внутри страны и кооперацию с другими странами».