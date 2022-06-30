На Южном подъезде к Ростову изменили схему движения с 30 июня

В компании сообщили, что, начиная с 30 июня, съезд по направлению от Батайска к Краснодару на седьмом километре автодороги А-135 закроют для работ по реконструкции. Специалистам необходимо будет усилить основание, произвести замену дорожной одежды, обновить и установить освещение, барьерные ограждения и дорожные знаки.