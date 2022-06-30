На Южном подъезде к Ростову изменили схему движения с 30 июня

В компании сообщили, что, начиная с 30 июня, съезд по направлению от Батайска к Краснодару на седьмом километре автодороги А-135 закроют для работ по реконструкции. Специалистам необходимо будет усилить основание, произвести замену дорожной одежды, обновить и установить освещение, барьерные ограждения и дорожные знаки.
В период реконструкции автомобилистам предложено использовать в качестве альтернативного проезда разворотную эстакаду на четвертом километре трассы. Для обеспечения комфортного проезда водителя также откроют восемь готовых полос на трассе, которые позволят разгрузить транспортный поток.
В дополнение в Упрдоре сообщили, что второй этап работ на Южном подъезде выполнен на 82%, а сам участок планируют закончить осенью текущего года.