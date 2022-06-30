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На Южном подъезде к Ростову изменили схему движения с 30 июня

30 июня 12:01
Фото: donland.ru
С 30 июня проезд по съезду «Батайск-Краснодар» закрыли на реконструкцию, об этом жителей Ростовской области предупредил ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

В компании сообщили, что, начиная с 30 июня, съезд по направлению от Батайска к Краснодару на седьмом километре автодороги А-135 закроют для работ по реконструкции. Специалистам необходимо будет усилить основание, произвести замену дорожной одежды, обновить и установить освещение, барьерные ограждения и дорожные знаки.

В период реконструкции автомобилистам предложено использовать в качестве альтернативного проезда разворотную эстакаду на четвертом километре трассы. Для обеспечения комфортного проезда водителя также откроют восемь готовых полос на трассе, которые позволят разгрузить транспортный поток.

В дополнение в Упрдоре сообщили, что второй этап работ на Южном подъезде выполнен на 82%, а сам участок планируют закончить осенью текущего года.

Ранее сообщалось, что один из участков М-4 «Дон» закроют минимум на год.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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