РЭО вложит почти миллиард рублей в крупнейший завод по переработке пластика в России

Облигации были выпущены с целью привлечения денежных средств на финансирование строительства крупнейшего в стране завода по переработке пластика. Об этом пишет 360tv.ru.
По словам генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, компания уже направила на строительство этого предприятия два миллиарда рублей. Кроме того, он напомнил, что это первый коммерческий выпуск зеленых облигаций в России.
«Компания „ЭкоЛайн-ВторПласт“ была создана в целях реализации проекта по строительству крупнейшего в России завода по переработке пластика, который за год сможет переработать до 60 тысяч тонн отходов полимеров и изготовить до 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы. В 2021 году РЭО уже направил на создание объекта 2 млрд рублей через выкуп облигационного займа, и это был первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций. В нынешнем году РЭО намерен вложить в проект еще 884 млн рублей через выкуп дополнительного выпуска ценных бумаг. Всего инвестиции в проект составят 9,9 млрд рублей. За счет участия РЭО в отрасль привлекается 7,094 млрд рублей внебюджетных средств», — добавил Денис Буцаев.
В РЭО отметили, что предполагаемый ввод в эксплуатацию нового завода запланирован на второй квартал 2023 года. Всего же РЭО планирует вложить в инвестиционный проект 2,884 миллиарда рублей через выкуп облигаций у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Так, по условиям облигационного займа в рамках второго выпуска срок обращения ценных бумаг составит до 102 месяцев, а процентная ставка — 4,75% годовых (50% ключевой ставки ЦБ РФ). При этом суммарный объем инвестиций равен 9 978 900 рублей.
Завод станет первым комплексом по утилизации пластиковых отходов мощностью входящего потока 60,2 тысячи тонн в год с производством готовой продукции в виде пластиковых контейнеров. Он расположится на территории экотехнопарка «Восток» в городском округе Егорьевске Московской области. Кроме контейнеров на предприятии будет налажено производство вторсырья: ПЭТ-флекса (39%), гранул ПНД и ПП (14%), а также ПВД (27%). Гранулу можно будет применять при производстве самых разных изделий: флаконов, канистр, стройматериалов, пакетов и автомобильных комплектующих.