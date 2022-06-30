РЭО вложит почти миллиард рублей в крупнейший завод по переработке пластика в России

«Компания „ЭкоЛайн-ВторПласт“ была создана в целях реализации проекта по строительству крупнейшего в России завода по переработке пластика, который за год сможет переработать до 60 тысяч тонн отходов полимеров и изготовить до 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы. В 2021 году РЭО уже направил на создание объекта 2 млрд рублей через выкуп облигационного займа, и это был первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций. В нынешнем году РЭО намерен вложить в проект еще 884 млн рублей через выкуп дополнительного выпуска ценных бумаг. Всего инвестиции в проект составят 9,9 млрд рублей. За счет участия РЭО в отрасль привлекается 7,094 млрд рублей внебюджетных средств», — добавил Денис Буцаев.