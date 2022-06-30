В Ростове возле бассейна «Волна» вырубили многолетние ели 30 июня

Очевидцы рассказали, что в четверг, 30 июня, в период с 12.00 до 13.45 мск в центре города по улице Текучева, 149 у парадного входа бассейна «Волна» произвели вырубку многолетних елей.
Согласно данным портала «161.ру», полученным от градозащитницы Елены Чернышевой, работы провели из-за ремонта здания и благоустройства территорий бассейна, инициатором которых стал собственник.
Если подсчитать деревья по фотографиям входной группы здания на сервисе «Яндекс. Карты», то можно предположить, что собственник вырубил около 10 елей. Однако точной информации о количестве вырубленных деревьев очевидцы не предоставили, как и интернет-издание.
В комментариях ростовчане возмутились произошедшему и потребовали произвести компенсационную высадку елей.
«Такие деревья пилить в городе вообще нельзя! Везде в городах сажают деревья, а у нас рубят, везде сохраняют старинные здания, а у нас сносят! Кто даёт такие распоряжения?!», — возмутились ростовчане.
«Хотели, наверное, бассейн снести и ошиблись. А если серьезно, то сейчас напишут, что ели слишком близко росли и угрожали ветхому зданию!», — предположили горожане.
«На каком основании? Пересадить надо было!», — рассердилась одна из ростовчанок.