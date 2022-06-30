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В Ростове возле бассейна «Волна» вырубили многолетние ели 30 июня

30 июня 17:42
Фото: Ростов Главный - новости Рост
В Ростове очевидцы сообщили о вырубке елей перед входом в бассейн «Волна», подробностями поделились жители города в одном из сообществ.

Очевидцы рассказали, что в четверг, 30 июня, в период с 12.00 до 13.45 мск в центре города по улице Текучева, 149 у парадного входа бассейна «Волна» произвели вырубку многолетних елей.

Согласно данным портала «161.ру», полученным от градозащитницы Елены Чернышевой, работы провели из-за ремонта здания и благоустройства территорий бассейна, инициатором которых стал собственник.

Деревья до вырубки
Фото: Яндекс.Карты

Если подсчитать деревья по фотографиям входной группы здания на сервисе «Яндекс. Карты», то можно предположить, что собственник вырубил около 10 елей. Однако точной информации о количестве вырубленных деревьев очевидцы не предоставили, как и интернет-издание.

В комментариях ростовчане возмутились произошедшему и потребовали произвести компенсационную высадку елей.

«Такие деревья пилить в городе вообще нельзя! Везде в городах сажают деревья, а у нас рубят, везде сохраняют старинные здания, а у нас сносят! Кто даёт такие распоряжения?!», — возмутились ростовчане.

«Хотели, наверное, бассейн снести и ошиблись. А если серьезно, то сейчас напишут, что ели слишком близко росли и угрожали ветхому зданию!», — предположили горожане.

«На каком основании? Пересадить надо было!», — рассердилась одна из ростовчанок.

Ранее жители заметили, что город превращается в пустыню из-за вырубки деревьев.

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