Задержаны директор и оператор аквапарка, где утонул ребенок

Как пояснили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Волгоградской области, 32-летний оператор должен был неотрывно следить за мониторами камер видеонаблюдения, а он в момент инцидента смотрел в экран мобильного телефона. А в обязанности 42-летнего исполнительного директора аквапарка входила в числе прочего организация работы персонала — инструкторов-спасателей и оператора. Об этом пишет iz.ru.
Что же касается задержанных инструкторов-спасателей аквапарка, то они, как выяснило следствие, не имеют специального образования и навыков оказания первой медпомощи.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека. Директору аквапарка избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Напомним, 13-летний мальчик погиб в аквапарке «XXI век» в городе Волжском Волгоградской области 26 июня. Он приехал из Астрахани вместе со своей семьей. Мальчик захотел скатиться с одной из горок и попросил отца встретить его внизу, но перепутал горки и спустился там, где его никто не ждал. В бассейне на момент трагедии никого не было, не заметили тонущего подростка и дежурившие в тот день спасатели.