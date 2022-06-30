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Задержаны директор и оператор аквапарка, где утонул ребенок

30 июня 07:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Следователи задержали директора и оператора аквапарка «XXI век» в городе Волжском, где на днях погиб тринадцатилетний мальчик, захлебнувшийся после спуска с водной горки. Ранее уже были взяты под стражу двое спасателей того же аквапарка, которые не увидели тонущего ребенка.

Как пояснили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Волгоградской области, 32-летний оператор должен был неотрывно следить за мониторами камер видеонаблюдения, а он в момент инцидента смотрел в экран мобильного телефона. А в обязанности 42-летнего исполнительного директора аквапарка входила в числе прочего организация работы персонала — инструкторов-спасателей и оператора. Об этом пишет iz.ru.

Что же касается задержанных инструкторов-спасателей аквапарка, то они, как выяснило следствие, не имеют специального образования и навыков оказания первой медпомощи.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека. Директору аквапарка избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Напомним, 13-летний мальчик погиб в аквапарке «XXI век» в городе Волжском Волгоградской области 26 июня. Он приехал из Астрахани вместе со своей семьей. Мальчик захотел скатиться с одной из горок и попросил отца встретить его внизу, но перепутал горки и спустился там, где его никто не ждал. В бассейне на момент трагедии никого не было, не заметили тонущего подростка и дежурившие в тот день спасатели.

#Новости#Происшествия
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