Задержаны директор и оператор аквапарка, где утонул ребенок

Напомним, 13-летний мальчик погиб в аквапарке «XXI век» в городе Волжском Волгоградской области 26 июня. Он приехал из Астрахани вместе со своей семьей. Мальчик захотел скатиться с одной из горок и попросил отца встретить его внизу, но перепутал горки и спустился там, где его никто не ждал. В бассейне на момент трагедии никого не было, не заметили тонущего подростка и дежурившие в тот день спасатели.