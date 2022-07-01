ДГТУ победил в конкурсе Минобрнауки на создание Передовой инженерной школы

Он уточнил, что на базе вуза сформируют отдельную научно-образовательную структуру. Она необходима для подготовки инженеров и преподавателей на всех уровнях высшего и дополнительного образования. Предназначена она будет и для исследовательских проектов, необходимых для решения стратегических задач отечественного сельскохозяйственного машиностроения.