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ДГТУ победил в конкурсе Минобрнауки на создание Передовой инженерной школы

1 июля 09:38
Фото: ДГТУ
Находящемуся в Ростове-на-Дону Донскому государственному техническому университету удалось победить в конкурсе Минобрнауки РФ на создание структурного подразделения, заявили в пресс-службе вуза.

Теперь вуз совместно с предприятием Ростсельмаш создадут Институт передового машиностроения агротехники, в рамках которого планируется заниматься развитием Передовой инженерной школы. Особенность заключается в том, что будет вестись подготовка не просто специалистов, а сразу инженерных команд. Они смогут решать комплексные технологические задачи.

В целом по стране откроют 30 инженерных школ, размер гранта составляет 1,1 миллиарда рублей. Софинансирование будет составлять 277 миллионов рублей.

Защиту проектов провели 18 июня, а итоги стали известны 30 числа. Вместе с руководством ДГТУ участниками стали партнеры из Ростсельмаша и представители органов власти. Они успешно защитили свой проект по созданию школы.

Генеральный директор компании Ростсельмаш Валерий Мальцев рассказал о подготовке нового поколения инженеров, которые смогут решать сложнейшие задачи в своей сфере. По его словам, этого удастся добиться за счет интеграции компетенций высокотехнологичного производства и научной базы вуза на платформе ПИШ.

«В число таких задач входят создание единой модульной масштабируемой платформы зерноуборочных комбайнов, дорожно-строительной техники, развитие линейки тракторов. В рамках совместной работы с ДГТУ Ростсельмаш обеспечит студентам и преподавателям эффективные стажировки на своих площадках», — прокомментировал Валерий Мальцев.

Он добавил, что студенты смогут участвовать в актуальных проектах и реализовывать совместные проекты. За счет этого у них будут необходимые навыки, они станут востребованными в профессии еще до окончания обучения.

А за донским регионом сохранится позиция центра притяжения высококвалифицированных кадров со всей страны.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи рассказал, что вуз будет работать с предприятием, которое обеспечивает 80% рынка сельскохозяйственной техники РФ. По его мнению, это актуально для обеспечения продовольственной безопасности, когда из РФ уходят иностранные производители техники.

«Уникальным целевым ориентиром этой школы будет подготовка не единичных специалистов, а инженерных команд. Они смогут решать комплексные научно-исследовательские задачи», — отметил ректор.

Он уточнил, что на базе вуза сформируют отдельную научно-образовательную структуру. Она необходима для подготовки инженеров и преподавателей на всех уровнях высшего и дополнительного образования. Предназначена она будет и для исследовательских проектов, необходимых для решения стратегических задач отечественного сельскохозяйственного машиностроения.

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