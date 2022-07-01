Пассажира рухнувшего в Якутии Ан-2 нашли живым

Posted 1 июля 2022, 17:36
Published 1 июля 2022, 17:36
Modified 18 сентября 2022, 15:19
Updated 18 сентября 2022, 15:19
Самолет «Полярных авиалиний» разбился в Кобяйском улусе 21 июня. На его борту были два пилота и один пассажир. О гибели пилотов СМИ сообщили сразу, а вот тело пассажира не было найдено. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.
Это давала спасателям надежду на то, что пассажир выжил. Сегодня 36-летнего мужчину нашли. Источник пишет, что он сам вышел к спасателям, очень изможденный, но не имеющий серьезных травм и повреждений. Сейчас выжившего осматривают врачи, а между тем правоохранители продолжают расследовать дело, которое было заведено после крушения. Предполагается, что причиной падения стало несоблюдение правил безопасности.