Пассажира рухнувшего в Якутии Ан-2 нашли живым

Это давала спасателям надежду на то, что пассажир выжил. Сегодня 36-летнего мужчину нашли. Источник пишет, что он сам вышел к спасателям, очень изможденный, но не имеющий серьезных травм и повреждений. Сейчас выжившего осматривают врачи, а между тем правоохранители продолжают расследовать дело, которое было заведено после крушения. Предполагается, что причиной падения стало несоблюдение правил безопасности.