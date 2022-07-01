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Posted 1 июля 2022, 17:36

Published 1 июля 2022, 17:36

Modified 18 сентября 2022, 15:19

Updated 18 сентября 2022, 15:19

Пассажира рухнувшего в Якутии Ан-2 нашли живым

1 июля 2022, 17:36
Более недели продолжались поиски пассажира, находившегося на борту упавшего на территории Якутии Ан-2. Сегодня его нашли живым.

Самолет «Полярных авиалиний» разбился в Кобяйском улусе 21 июня. На его борту были два пилота и один пассажир. О гибели пилотов СМИ сообщили сразу, а вот тело пассажира не было найдено. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.

Это давала спасателям надежду на то, что пассажир выжил. Сегодня 36-летнего мужчину нашли. Источник пишет, что он сам вышел к спасателям, очень изможденный, но не имеющий серьезных травм и повреждений. Сейчас выжившего осматривают врачи, а между тем правоохранители продолжают расследовать дело, которое было заведено после крушения. Предполагается, что причиной падения стало несоблюдение правил безопасности.

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