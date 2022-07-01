Стала известна причина уничтожения деревьев у бассейна «Волна» в Ростове-на-Дону

Ранее горожане пожаловались на уничтожение растений на площади Гагарина. По их словам, недопустимо спиливать многолетние сосны.
В спортивном сообществе объяснили, что процедура согласования подобных работ очень длительная и занимает больше года. Деревьям 48 лет и их корневая система сильно разрослась и стала угрожать каркасу фундамента бассейна.
«Да и ветки начали подсыхать, а их обрезка требует длительного согласования с инстанциями… На месте старых деревьев высадят новые», — говорится в публикации.
По данным «Динамо», все материалы по поводу деревьев были предоставлены в соответствующие организации, которые и дали разрешение на спил деревьев.