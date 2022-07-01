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Стала известна причина уничтожения деревьев у бассейна «Волна» в Ростове-на-Дону

1 июля 12:12
Фото: Ростов Главный — новости Ростова-
В Ростове-на-Дону пришлось спилить деревья у входа в бассейн «Волна» из-за их состояния, сообщили в спортсообществе «Динамо» в соцсетях.

Ранее горожане пожаловались на уничтожение растений на площади Гагарина. По их словам, недопустимо спиливать многолетние сосны.

В спортивном сообществе объяснили, что процедура согласования подобных работ очень длительная и занимает больше года. Деревьям 48 лет и их корневая система сильно разрослась и стала угрожать каркасу фундамента бассейна.

«Да и ветки начали подсыхать, а их обрезка требует длительного согласования с инстанциями… На месте старых деревьев высадят новые», — говорится в публикации.

По данным «Динамо», все материалы по поводу деревьев были предоставлены в соответствующие организации, которые и дали разрешение на спил деревьев.

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