В Ростовской области сбили четырехлетнего ребенка 30 июня

Сотрудники пресс-службы рассказали, что сигнал о происшествии поступил в 19.30 мск в четверг, 30 июня. Сообщается, что в поселке Целина на пересечении улиц 7-й Линии и Крестьянской водитель 74 лет на автомобиле »ВАЗ-21120» наехал на маленького пешехода.