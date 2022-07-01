В Ростовской области сбили четырехлетнего ребенка 30 июня

Сотрудники пресс-службы рассказали, что сигнал о происшествии поступил в 19.30 мск в четверг, 30 июня. Сообщается, что в поселке Целина на пересечении улиц 7-й Линии и Крестьянской водитель 74 лет на автомобиле »ВАЗ-21120» наехал на маленького пешехода.
Четырехлетний житель поселка переходил улицу в сопровождении матери, когда его сбили, в результате ребенок пострадал и был отправлен в больницу для получения медицинской помощи.
Полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.
В ГИБДД призывают водителей проявить внимательность у пешеходных переходов и обязательно сбрасывать скорость.