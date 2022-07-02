Метеоролог Назарова рассказала, когда в Ростове ожидается сорокаградусная жара в июле

Самая жаркая и сухая погода ожидает ростовчан в конце месяца. Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +19 градусов, а фактически будет составлять от +23 до +25 градусов, а днем воздух раскалится до +36 градусов. В отдельные дни температурный максимум будет достигать +40 градусов.