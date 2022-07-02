Метеоролог Назарова рассказала, когда в Ростове ожидается сорокаградусная жара в июле

Согласно данным главы Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой июль встретит жителей Ростова-на-Дону кратковременными дождями с небольшим количеством осадков, при этом температура воздуха ночью будет составлять от +16 до +21 градуса, а днем будет подскакивать до +32-35 градусов.
Вторая декада месяца периодически продолжит радовать жителей дождями, но температурный режим днем останется прежним, и горожанам придется спасаться от тридцатиградусной жары.
Самая жаркая и сухая погода ожидает ростовчан в конце месяца. Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +19 градусов, а фактически будет составлять от +23 до +25 градусов, а днем воздух раскалится до +36 градусов. В отдельные дни температурный максимум будет достигать +40 градусов.
Тем временем по долгосрочному прогнозу сервиса «Гисметео» дожди в Ростове можно будет наблюдать только с 13 по 15 июля, а также с 25 по 29 июля.