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Метеоролог Назарова рассказала, когда в Ростове ожидается сорокаградусная жара в июле

2 июля 13:07
Фото: unsplash.com
В Ростове-на-Дону июль обещает жителям дожди в первой декаде и невыносимую жару в третьей декаде месяца, об этом сообщил портал «161.ру».

Согласно данным главы Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой июль встретит жителей Ростова-на-Дону кратковременными дождями с небольшим количеством осадков, при этом температура воздуха ночью будет составлять от +16 до +21 градуса, а днем будет подскакивать до +32-35 градусов.

Вторая декада месяца периодически продолжит радовать жителей дождями, но температурный режим днем останется прежним, и горожанам придется спасаться от тридцатиградусной жары.

Самая жаркая и сухая погода ожидает ростовчан в конце месяца. Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +19 градусов, а фактически будет составлять от +23 до +25 градусов, а днем воздух раскалится до +36 градусов. В отдельные дни температурный максимум будет достигать +40 градусов.

Тем временем по долгосрочному прогнозу сервиса «Гисметео» дожди в Ростове можно будет наблюдать только с 13 по 15 июля, а также с 25 по 29 июля.

Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой вероятности пожаров.

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