Ректор РАНХиГС Мау обвинен в хищении более 1 млн рублей, а не 21 млн, как сказали СМИ

Журналисты отмечают, что Мау человек не бедный. В 2020 году только официально он заработал более 74 млн рублей, согласно декларации о налогах. Его называют одним из крупнейших экономистов Российской Федерации и говорят о том. С этой точки зрения схема с трудоустройством Саака выглядит странно.