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Ректор РАНХиГС Мау обвинен в хищении более 1 млн рублей, а не 21 млн, как сказали СМИ

2 июля 11:30
Фото: pixabay.com
Ректор РАНХиГС Владимир Мау отправлен Тверским судом Москвы под домашний арест. СМИ сообщили, что ему инкриминируют хищение 21 млн рублей, однако в постановлении речь идет о сумме свыше 1 млн рублей.

По информации mk.ru, следствие ходатайствовало о домашнем аресте Мау на основании того, что он фиктивно устроил на работу в Федеральный институт развития образования РАНХиГС экс- сотрудника Минпросвещения Андрея Саака.

Отмечается, что ранее в деле об оформлении подложных трудовых договоров всплыли имена бывшего заместителя министра просвещения Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Зуева. Вот их и обвиняют в фиктивном трудоустройстве 12 человек, получивших примерно 21 млн рублей, не работая в РАНХиГС.

Журналисты отмечают, что Мау человек не бедный. В 2020 году только официально он заработал более 74 млн рублей, согласно декларации о налогах. Его называют одним из крупнейших экономистов Российской Федерации и говорят о том. С этой точки зрения схема с трудоустройством Саака выглядит странно.

Напомним, Владимира Мау задержали 30 июня. Он вину не признал. Адвокаты ректора заявили о готовности внести залог в 21 млн рублей, чтобы его выпустили из-под стражи. Однако следователи сообщили, что у Мау куплен авиабилет в Турцию на 2 июля. В итоге задержанный остался под домашним арестом до 7 августа.

#Новости#Общество
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