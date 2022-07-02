Ректор РАНХиГС Мау обвинен в хищении более 1 млн рублей, а не 21 млн, как сказали СМИ

По информации mk.ru, следствие ходатайствовало о домашнем аресте Мау на основании того, что он фиктивно устроил на работу в Федеральный институт развития образования РАНХиГС экс- сотрудника Минпросвещения Андрея Саака.
Отмечается, что ранее в деле об оформлении подложных трудовых договоров всплыли имена бывшего заместителя министра просвещения Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Зуева. Вот их и обвиняют в фиктивном трудоустройстве 12 человек, получивших примерно 21 млн рублей, не работая в РАНХиГС.
Журналисты отмечают, что Мау человек не бедный. В 2020 году только официально он заработал более 74 млн рублей, согласно декларации о налогах. Его называют одним из крупнейших экономистов Российской Федерации и говорят о том. С этой точки зрения схема с трудоустройством Саака выглядит странно.
Напомним, Владимира Мау задержали 30 июня. Он вину не признал. Адвокаты ректора заявили о готовности внести залог в 21 млн рублей, чтобы его выпустили из-под стражи. Однако следователи сообщили, что у Мау куплен авиабилет в Турцию на 2 июля. В итоге задержанный остался под домашним арестом до 7 августа.