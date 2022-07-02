Российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29

Самолет сбили в районе села Явкино, которое расположено в Николаевской области. Кроме того, российская армия ликвидировала 19 беспилотников Украины.
Всего с начала спецоперации армия РФ уничтожила 227 самолетов, 134 вертолета. В список также попали 1,4 тысячи беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в ДНР рассказали, как Украина терроризирует мирное население. Материл об этом читайте по ссылке.
Напомним, что спецоперация продолжается с 24 февраля. Все это время жители Донбасса вынужденно покидают дома и уезжают в Россию. Это происходит из-за того, что они боятся агрессии со стороны Украины.
В РФ подготовили необходимые условия, чтобы все беженцы чувствовали себя спокойно и комфортно.