Сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без электричества с 4 по 8 июля

В четверг электричества не будет на улицах Евдокимова, Бодрая, Шатоевская, Терская, Орловская, Солидарности, Детская, Владиленская, Шатурская и Кржижановского. В пятницу без света останутся улицы 12-я линия, 14-я линия, Ченцова, Налбандяна.