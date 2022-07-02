Сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без электричества с 4 по 8 июля

В понедельник, 4 июля, ограничения введут на улицах на Сиверса, 14-я линия, 16-я линия, Мурлычева, 1-я Майская, Добровольского, Орбитальная, Кузнечная, Салютина, Портовая, 2-я Володарского, Минаева, Магнитогорская. Также это затронет улицы Краснокурсантская, Фурмановская, Евдокимова, Бодрая, переулки Ликбезовский, Пригородный, Неверовский, Оренбургский, Солнечный.
Во вторник выключат свет по улицам Закруткина, Советская, Мясникова, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 9-я линия. В среду обесточат улицы Филимоновская, Эстонская, 1-й переулок, Сиверса, Добровольского, Сарьяна, 35-я линия, 33-я линия, 2-я Пролетарская.
В четверг электричества не будет на улицах Евдокимова, Бодрая, Шатоевская, Терская, Орловская, Солидарности, Детская, Владиленская, Шатурская и Кржижановского. В пятницу без света останутся улицы 12-я линия, 14-я линия, Ченцова, Налбандяна.