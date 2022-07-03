Жителя в Ростове арестовали на трое суток за нацистскую татуировку

Ворошиловский суд Ростова признал виновным в пропаганде нацизма местного жителя. Сообщается, что его задержали сотрудники правопорядка, когда те заметили на его правой руке татуировку с изображением нацисткой символики. Было возбуждено дело об административном правонарушении.
Мужчина утверждал, что татуировка связана с древними религиозными знаками, которыми он увлекается. Приглашенный специалист в области истории опроверг это заявление и подтвердил версию обвинения — на руке изображен «Имперский орел нацистской Германии» со знаком СС.
Мужчину признали виновным в административном правонарушении и назначили наказание в виде трех суток ареста.
Ранее на пять суток ареста за дискредитацию вооруженных сил России на 9 мая был задержан житель Ростовской области Анатолий Нурсканов. В частности, он распространял фейки о спецоперации, проводимой на территории Украины, а также призывал участников акции «Бессмертный полк» к восхвалению нацизма.