Жителя в Ростове арестовали на трое суток за нацистскую татуировку

Ранее на пять суток ареста за дискредитацию вооруженных сил России на 9 мая был задержан житель Ростовской области Анатолий Нурсканов. В частности, он распространял фейки о спецоперации, проводимой на территории Украины, а также призывал участников акции «Бессмертный полк» к восхвалению нацизма.