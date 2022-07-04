rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спецоперация на Украине впервые стала предметом для судебных разбирательств в Ростове

4 июля 06:40
Фото: Министерство обороны РФ
В Ростове-на-Дону суд впервые использовал тему спецоперации на Украине при принятии решения, пишет Don24 со ссылкой на источник.

Речь идет о жалобе «Донского порта» на управление Росприроднадзора. Оно выписало штраф в размере 100 тысяч рублей из-за нарушений во время работ в порту.

Причиной стало то, что при перевалке угля не использовали оборудование для уменьшения выбросов загрязняющих веществ. В самой компании рассказали, что из-за санкций купить это оборудование невозможно.

«Компания просила учесть, что из-за спецоперации финансовая ситуация ухудшилась. Дело в том, что судоходство остановлено, погрузочно-разгрузочные работы не осуществляются», — говорится в публикации.

Отмечается, что размер штрафа снизили до 50 тысяч рублей.

Ранее компания миллиардера отсудила 272 млн рублей с застройщика отеля Hyatt в Ростове.

Материалы по теме
Украина с 1 июля начали выдавать в Ростове визы для въезда в странуДмитрий Медведев предсказал завершение «бурного романа» Европы с УкраинойАмериканский спутник три дня снимал Белгород перед ударом Украины
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00