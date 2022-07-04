Спецоперация на Украине впервые стала предметом для судебных разбирательств в Ростове

Речь идет о жалобе «Донского порта» на управление Росприроднадзора. Оно выписало штраф в размере 100 тысяч рублей из-за нарушений во время работ в порту.
Причиной стало то, что при перевалке угля не использовали оборудование для уменьшения выбросов загрязняющих веществ. В самой компании рассказали, что из-за санкций купить это оборудование невозможно.
«Компания просила учесть, что из-за спецоперации финансовая ситуация ухудшилась. Дело в том, что судоходство остановлено, погрузочно-разгрузочные работы не осуществляются», — говорится в публикации.
Отмечается, что размер штрафа снизили до 50 тысяч рублей.