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Posted 4 июля 2022, 11:42

Published 4 июля 2022, 11:42

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

«Все дрожало и подъезд завалило»: очевидцы рассказали о взрыве дома в Таганроге

4 июля 2022, 11:42
В Таганроге прогремел взрыв в доме на улице Победы, из-за чего завалило подъезд обломками, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

В управлении МЧС рассказали о пожаре в трехэтажном доме на площади 40 квадратных метров. К его ликвидации привлекли 17 человек.

Огонь потушили в течение 30 минут, а в квартире нашли тело человека. Сейчас устанавливается его личность.

Горожане рассказали, что перед пожаром прогремел взрыв. По их словам, это привело к тому, что завалило подъезд.

«Удар был такой силы, что дом задрожал и в ушах гудит», — заявили очевидцы. Они заметили очень много спецтехники на улице.

«Газ взорвался. Утром люди звонили в газовую службу, чувствовали запах газа. Никто не приехал», — заявили местные жители.

#Новости#Таганрог
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