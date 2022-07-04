«Все дрожало и подъезд завалило»: очевидцы рассказали о взрыве дома в Таганроге

Posted 4 июля 2022, 11:42
Published 4 июля 2022, 11:42
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
В управлении МЧС рассказали о пожаре в трехэтажном доме на площади 40 квадратных метров. К его ликвидации привлекли 17 человек.
Огонь потушили в течение 30 минут, а в квартире нашли тело человека. Сейчас устанавливается его личность.
Горожане рассказали, что перед пожаром прогремел взрыв. По их словам, это привело к тому, что завалило подъезд.
«Удар был такой силы, что дом задрожал и в ушах гудит», — заявили очевидцы. Они заметили очень много спецтехники на улице.
«Газ взорвался. Утром люди звонили в газовую службу, чувствовали запах газа. Никто не приехал», — заявили местные жители.
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