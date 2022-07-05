Конкурс для поиска идей по предотвращению ДТП на переездах запустили в ЮФО и СКФО

Железнодорожники запустили конкурс «Лучшая идея по предотвращению дорожно-транспортных происшествий на переездах», к которому могут присоединиться все желающие, сообщили в СКЖД.

От жителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов ждут предложений о том, как предотвратить выезд машин на переезды, когда это запрещено. Свои мысли допускается высказывать в свободной форме. Подойдут также организационные решения и технические проекты. Авторам, в том числе, можно придумать способ, чтобы водители не выезжали на переезды без наличия охраны и специальных ограждений. Можно присылать инициативы на тему своевременного оповещения машинистов при проблемных ситуациях на переездах. Для авторов лучших работ подготовили памятные подарки с символикой ОАО «РЖД». Для участия нужно до 25 июля прислать на электронную почту описанием метода, который позволит снизить уровень аварийности на железнодорожных переездах. Отправлять свои идеи можно по одному из адресов в Ростовской области [email protected], на Кубани и в Адыгее — [email protected], [email protected]. В Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии адрес почты — [email protected], Дагестане — [email protected], Чечне — [email protected].